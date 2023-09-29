https://ria.ru/20230929/lira-1899344756.html
Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару
Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару - РИА Новости, 29.09.2023
Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару
Стоимость турецкой лиры к доллару в пятницу в очередной раз обновляет исторический минимум, с начала месяца доллар подорожал к лире почти на 3%, свидетельствуют РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:52
2023-09-29T08:52
2023-09-29T08:53
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в пятницу в очередной раз обновляет исторический минимум, с начала месяца доллар подорожал к лире почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,39%, до 27,4699 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,3628 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,665 лиры. В среду курс доллара к лире впервые достиг отметки в 27,66 лиры, а во вторник - впервые превысил 27,5 лиры. С начала месяца доллар подорожал к лире на 2,9%, с начала квартала - почти на 5,5%. Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа; сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар.
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в мире, турция
Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару
Турецкая лира вновь обновила исторический минимум к доллару
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в пятницу в очередной раз обновляет исторический минимум, с начала месяца доллар подорожал к лире почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,39%, до 27,4699 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,3628 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,665 лиры.
В среду курс доллара к лире впервые достиг отметки в 27,66 лиры, а во вторник - впервые превысил 27,5 лиры. С начала месяца доллар подорожал к лире на 2,9%, с начала квартала - почти на 5,5%.
Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа; сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар.
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