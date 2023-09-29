https://ria.ru/20230929/les-1899344875.html

Суд признал членов забайкальской группировки виновными в контрабанде леса

Суд признал членов забайкальской группировки виновными в контрабанде леса - РИА Новости, 29.09.2023

Суд признал членов забайкальской группировки виновными в контрабанде леса

Суд признал виновными и назначил наказание от 9 до 18 лет лишения свободы шестерым членам преступной группировки за контрабанду леса на 407 миллионов рублей,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:53

2023-09-29T08:53

2023-09-29T09:01

происшествия

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Суд признал виновными и назначил наказание от 9 до 18 лет лишения свободы шестерым членам преступной группировки за контрабанду леса на 407 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. "В Забайкальском крае осуждены члены преступного сообщества за совершение контрабанды лесоматериалов стоимостью более 407 миллионов рублей. Собранные Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шестерых участников преступного сообщества. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2017-2020 годах члены преступного сообщества скупали незаконно заготовленную древесину на территории Забайкалья и реализовывали с фиктивными документами. Соучастники незаконно экспортировали железнодорожным транспортом более 40 тысяч кубометров древесины различных пород общей стоимостью более 407 миллионов рублей. "В 2018-2019 годах руководитель преступного сообщества легализовал более 11 миллионов рублей, полученных от реализации незаконно экспортированного лесоматериала, путем их перечисления на счет другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций", - добавили в сообщении. Суд назначил организатору преступного сообщества наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей с ограничением свободы на срок 1 год. Иным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 11 лет со штрафами от 200 до 700 тысяч рублей. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20230311/les-1857177850.html

https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html

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происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)