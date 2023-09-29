https://ria.ru/20230929/kursk-1899417544.html

В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник

В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник - РИА Новости, 29.09.2023

В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник

Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:51

2023-09-29T13:51

2023-09-29T14:04

происшествия

курск

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. "Сегодня утром возле школы №41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы. На месте работают специалисты экстренных служб", — сказала она. Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область, ПВО сбила 10 дронов. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего пять населенных пунктов и больница остались без электричества.

https://ria.ru/20230929/bpla-1899350391.html

курск

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, курская область, роман старовойт