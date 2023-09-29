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В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник - РИА Новости, 29.09.2023
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13:51 29.09.2023 (обновлено: 14:04 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/kursk-1899417544.html
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник - РИА Новости, 29.09.2023
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник
Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:51
2023-09-29T14:04
происшествия
курск
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. "Сегодня утром возле школы №41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы. На месте работают специалисты экстренных служб", — сказала она. Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область, ПВО сбила 10 дронов. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего пять населенных пунктов и больница остались без электричества.
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курск
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происшествия, курск, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курск, Курская область, Роман Старовойт
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник

В Курске эвакуировали детей из школы №41, рядом с которой на дереве повис дрон

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.
«
"Сегодня утром возле школы №41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы. На месте работают специалисты экстренных служб", — сказала она.
Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область, ПВО сбила 10 дронов. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего пять населенных пунктов и больница остались без электричества.
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ПроисшествияКурскКурская областьРоман Старовойт
 
 
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