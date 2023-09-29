https://ria.ru/20230929/kursk-1899417544.html
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник - РИА Новости, 29.09.2023
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник
Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:51
2023-09-29T13:51
2023-09-29T14:04
происшествия
курск
курская область
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Беспилотник, предположительно, обнаружили утром в пятницу возле школы в Курске, детей эвакуировали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. "Сегодня утром возле школы №41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы. На месте работают специалисты экстренных служб", — сказала она. Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область, ПВО сбила 10 дронов. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего пять населенных пунктов и больница остались без электричества.
https://ria.ru/20230929/bpla-1899350391.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4581e9193f4b684f31d23b2c0d9312a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курск, Курская область, Роман Старовойт
В Курске детей эвакуировали из школы, где на дереве повис беспилотник
В Курске эвакуировали детей из школы №41, рядом с которой на дереве повис дрон