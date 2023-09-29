https://ria.ru/20230929/kosovo-1899516087.html

Вучич рассказал Орбану об обстановке в Косово

Вучич рассказал Орбану об обстановке в Косово - РИА Новости, 29.09.2023

Вучич рассказал Орбану об обстановке в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на трехсторонней встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном и личным посланником президента ОАЭ, наследным принцем Абу-Даби... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:32

2023-09-29T17:32

2023-09-29T17:34

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БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на трехсторонней встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном и личным посланником президента ОАЭ, наследным принцем Абу-Даби Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном оповестил их о последних событиях в Косово и Метохии. Венгерский премьер и наследный принц Абу-Даби прибыли в Белград в пятницу на встречу с главой государства и провели трехсторонние переговоры. "Отличная и содержательная встреча с друзьями, которых детально оповестил о последних событиях в Косово и Метохии. Мы рассмотрели и многочисленные темы в рамках инициативы по установлению стратегической безопасности региона в области энергетики, водоснабжения, пищевой промышленности и людских ресурсов. Мы говорили и о большом инвестиционном потенциале, который открылся в рамках предстоящей выставки Expo-2027, как и расширении сотрудничества в области новых технологий будущего", - написал Вучич в соцсетях. Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики". Ранее президент Сербии призвал контингент Североатлантического альянса взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции. Премьер Албании Эди Рама также призвал контингент НАТО в Косово (KFOR) взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения столкновений 24 сентября. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в четверг, что, согласно имеющимся у Белграда доказательствам и показаниям свидетелей, косовоалбанская полиция хладнокровно убила сербов, жестоко и намеренно. Он указал на необходимость международного расследования с участием сербских экспертов и отметил, что уже четвертый день косовоалбанские власти скрывают тела погибших. По его мнению, таким образом они стремятся скрыть доказательства ликвидации раненых Мияйловича и, предположительно, Миленковича. Траур по погибшим был провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. Поминальные мероприятия с зажжением свечей в эти дни были проведены по инициативе граждан на севере Косово, в различных городах Сербии, Черногории и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого серба, погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. Радоичич письменно заявил в пятницу, что самостоятельно, без участия Белграда и косовских сербов, организовал вооруженный отпор косовоалбанской полиции 24 сентября. Отдельно зампред партии косовских сербов подчеркнул, что не получал ранения в ходе перестрелки и не находится на лечении в Белграде, но готов "ответить на вопросы компетентных органов". МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержанные в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки сербы были арестованы на срок 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, белград (город), александр вучич, евросоюз, нато, виктор орбан, эди рама