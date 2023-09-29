https://ria.ru/20230929/kosovo-1899367836.html

KFOR обвинили власти Косово в принятии решений, приведших к новому кризису

KFOR обвинили власти Косово в принятии решений, приведших к новому кризису - РИА Новости, 29.09.2023

KFOR обвинили власти Косово в принятии решений, приведших к новому кризису

Действия властей самопровозглашенной республики Косово привели к кризису, а расплачиваться пришлось военнослужащим KFOR, признал командующий международным... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:58

2023-09-29T10:58

2023-09-29T12:42

в мире

косово

белград (город)

приштина

александр вучич

нато

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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РИМ, 29 сен — РИА Новости. Действия властей самопровозглашенной республики Косово привели к кризису, а расплачиваться пришлось военнослужащим KFOR, признал командующий международным контингентом НАТО в крае итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча в интервью газете La Repubblica."Мы сделали все возможное, чтобы справиться с кризисами, возникшими вследствие этих решений. Да, я должен подчеркнуть, что со стороны косовских властей имели место оценки, которые не соответствовали нашим ожиданиям", — сказал он.В результате 29 мая в столкновениях на севере Косово пострадали 93 военнослужащих KFOR, отметил генерал, еще раз подчеркнув, что решения Приштины "не способствовали стабильности". По мнению Ристуччи, очередное обострение на севере Косово стало не переломным моментом, а развитием ситуации, сложившейся между Белградом и Приштиной. Основной же причиной продолжающейся напряженности генерал назвал взаимное недоверие между сербами и косовскими албанцами. "Единственное решение — это нормализация отношений. Военного решения не существует, есть только политическое решение. Мы, военные, можем создать условия безопасности, чтобы диалог продолжался", — добавил он. Что касается просьбы президента Сербии о том, чтобы контингент KFOR взял на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции, то это должно быть политическим решением, отметил Ристучча."Мы оцениваем любую гипотезу и любое развитие в координации с командными структурами НАТО и готовы выполнить любую другую задачу", — заключил генерал. Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска, позже там нашли тело еще одного убитого. В Приштине утверждают, что сербы напали на полицейских. Несколько человек задержали, на трассе и около монастыря Баньска нашли арсеналы с оружием. Косовоалбанская полиция проводит расследование совместно с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на власти в Приштине. Кроме того, Вучич предложил послам стран Запада, чтобы KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере края.

https://ria.ru/20230927/kosovo-1899071104.html

https://ria.ru/20230925/serby-1898469997.html

https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html

косово

белград (город)

приштина

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в мире, косово, белград (город), приштина, александр вучич, нато, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии