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Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 29.09.2023
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10:21 29.09.2023 (обновлено: 10:27 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html
Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса
Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 29.09.2023
Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса
Коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:21
2023-09-29T10:27
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются",- сказал Мурашко.Он уточнил, что есть определённые изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.Лицам из групп риска в местах массового скопления людей Мурашко рекомендовал носить маски, а всем, кто имеет симптомы заболевания, - изолироваться.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса

Мурашко: COVID-19 продолжает меняться, но новые штаммы не агрессивны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
"Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются",- сказал Мурашко.
Он уточнил, что есть определённые изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.
Лицам из групп риска в местах массового скопления людей Мурашко рекомендовал носить маски, а всем, кто имеет симптомы заболевания, - изолироваться.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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