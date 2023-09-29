https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html

Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса

Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 29.09.2023

Мурашко рассказал о новых штаммах коронавируса

Коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:21

2023-09-29T10:21

2023-09-29T10:27

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются",- сказал Мурашко.Он уточнил, что есть определённые изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.Лицам из групп риска в местах массового скопления людей Мурашко рекомендовал носить маски, а всем, кто имеет симптомы заболевания, - изолироваться.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии