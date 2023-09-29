https://ria.ru/20230929/koran-1899380039.html

В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию

В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию - РИА Новости, 29.09.2023

В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию

Иракский иммигрант Салван Момика, организовавший несколько акций с сожжением Корана, получил разрешение провести новое собрание в шведском городе Мальмё,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:44

2023-09-29T11:44

2023-09-29T11:44

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мальме

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Иракский иммигрант Салван Момика, организовавший несколько акций с сожжением Корана, получил разрешение провести новое собрание в шведском городе Мальмё, сообщает шведское радио Sveriges Radio. "Салван Момика, который стоит за несколькими сожжениями Корана в Швеции в последние несколько недель, теперь получил разрешение вновь провести так называемое "массовое собрание" в Мальмё", - сообщается в аудиосообщении, опубликованном на сайте радио. По данным радио, мероприятие пройдет в субботу утром. Aftonbladet отмечает, что разрешение на собрание выдала полиция. Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Последняя акция прошла 3 сентября в Мальмё. Телеканал SVT сообщал, что неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. За акцией последовали протесты, полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, мальме