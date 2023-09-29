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В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию - РИА Новости, 29.09.2023
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Религия
 
11:44 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/koran-1899380039.html
В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию
В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию - РИА Новости, 29.09.2023
В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию
Иракский иммигрант Салван Момика, организовавший несколько акций с сожжением Корана, получил разрешение провести новое собрание в шведском городе Мальмё,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:44
2023-09-29T11:44
религия
в мире
швеция
мальме
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Иракский иммигрант Салван Момика, организовавший несколько акций с сожжением Корана, получил разрешение провести новое собрание в шведском городе Мальмё, сообщает шведское радио Sveriges Radio. "Салван Момика, который стоит за несколькими сожжениями Корана в Швеции в последние несколько недель, теперь получил разрешение вновь провести так называемое "массовое собрание" в Мальмё", - сообщается в аудиосообщении, опубликованном на сайте радио. По данным радио, мероприятие пройдет в субботу утром. Aftonbladet отмечает, что разрешение на собрание выдала полиция. Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Последняя акция прошла 3 сентября в Мальмё. Телеканал SVT сообщал, что неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. За акцией последовали протесты, полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
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в мире, швеция, мальме
Религия, В мире, Швеция, Мальме
В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию

Полиция разрешила сжигавшему Коран мигранту Момике провести новую акцию в Мальме

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Коран. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Иракский иммигрант Салван Момика, организовавший несколько акций с сожжением Корана, получил разрешение провести новое собрание в шведском городе Мальмё, сообщает шведское радио Sveriges Radio.
«
"Салван Момика, который стоит за несколькими сожжениями Корана в Швеции в последние несколько недель, теперь получил разрешение вновь провести так называемое "массовое собрание" в Мальмё", - сообщается в аудиосообщении, опубликованном на сайте радио.
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По данным радио, мероприятие пройдет в субботу утром. Aftonbladet отмечает, что разрешение на собрание выдала полиция.
Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде.
Последняя акция прошла 3 сентября в Мальмё. Телеканал SVT сообщал, что неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. За акцией последовали протесты, полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями.
Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
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