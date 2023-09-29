https://ria.ru/20230929/konflikt-1899407233.html

На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки

На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки - РИА Новости, 29.09.2023

На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки

Полиция проводит проверку после инцидента в маршрутном такси в Магнитогорске, в ходе которого водитель обещал "воткнуть нож" в пассажира после сделанного... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:06

2023-09-29T13:06

2023-09-29T13:22

происшествия

магнитогорск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в маршрутном такси в Магнитогорске, в ходе которого водитель обещал "воткнуть нож" в пассажира после сделанного замечания о нарушении дорожных правил, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, размещено видео из маршрутки. Пассажир делает замечание водителю, который разговаривал по телефону в ходе движения. В процессе обмена любезностями автор поста услышала от водителя: "Я сейчас тебе нож воткну…", также водитель нецензурно выражался в адрес пассажира, а после высадил его."Полицейские установили, что за рулем маршрутного такси, осуществляющего движение по маршруту №21, находился магнитогорец 1988 года рождения. Он уже дал пояснения по факту произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции инициировано проведение административного расследования в отношении водителя за нарушение пункта 2.7 ПДД РФ за использование телефона во время движения", - говорится в сообщении.Для установления объективной картины произошедшего полицейским требуется опросить свидетелей возникшей конфликтной ситуации, уточняется в сообщении. Полиция просит очевидцев обратиться в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску.

https://ria.ru/20220627/moskva-1798575701.html

магнитогорск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магнитогорск, челябинская область