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На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки - РИА Новости, 29.09.2023
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13:06 29.09.2023 (обновлено: 13:22 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/konflikt-1899407233.html
На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки
На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки - РИА Новости, 29.09.2023
На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки
Полиция проводит проверку после инцидента в маршрутном такси в Магнитогорске, в ходе которого водитель обещал "воткнуть нож" в пассажира после сделанного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:06
2023-09-29T13:22
происшествия
магнитогорск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в маршрутном такси в Магнитогорске, в ходе которого водитель обещал "воткнуть нож" в пассажира после сделанного замечания о нарушении дорожных правил, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, размещено видео из маршрутки. Пассажир делает замечание водителю, который разговаривал по телефону в ходе движения. В процессе обмена любезностями автор поста услышала от водителя: "Я сейчас тебе нож воткну…", также водитель нецензурно выражался в адрес пассажира, а после высадил его."Полицейские установили, что за рулем маршрутного такси, осуществляющего движение по маршруту №21, находился магнитогорец 1988 года рождения. Он уже дал пояснения по факту произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции инициировано проведение административного расследования в отношении водителя за нарушение пункта 2.7 ПДД РФ за использование телефона во время движения", - говорится в сообщении.Для установления объективной картины произошедшего полицейским требуется опросить свидетелей возникшей конфликтной ситуации, уточняется в сообщении. Полиция просит очевидцев обратиться в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску.
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происшествия, магнитогорск, челябинская область
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область
На Урале начали проверку после конфликта пассажира с водителем маршрутки

В Магнитогорске водитель маршрутки угрожал ножом пассажиру в ответ на замечание

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в маршрутном такси в Магнитогорске, в ходе которого водитель обещал "воткнуть нож" в пассажира после сделанного замечания о нарушении дорожных правил, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, размещено видео из маршрутки. Пассажир делает замечание водителю, который разговаривал по телефону в ходе движения. В процессе обмена любезностями автор поста услышала от водителя: "Я сейчас тебе нож воткну…", также водитель нецензурно выражался в адрес пассажира, а после высадил его.
«
"Полицейские установили, что за рулем маршрутного такси, осуществляющего движение по маршруту №21, находился магнитогорец 1988 года рождения. Он уже дал пояснения по факту произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции инициировано проведение административного расследования в отношении водителя за нарушение пункта 2.7 ПДД РФ за использование телефона во время движения", - говорится в сообщении.
Для установления объективной картины произошедшего полицейским требуется опросить свидетелей возникшей конфликтной ситуации, уточняется в сообщении. Полиция просит очевидцев обратиться в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску.
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