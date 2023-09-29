https://ria.ru/20230929/konflikt-1899326208.html

"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине

"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине - РИА Новости, 29.09.2023

"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине

За эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке, заявил в беседе с Breitbart сенатор Джеймс Дэвид... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T01:57

2023-09-29T01:57

2023-09-29T01:57

в мире

россия

сша

ирак

дмитрий песков

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке, заявил в беседе с Breitbart сенатор Джеймс Дэвид Вэнс."Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке", — высказался политик.Он также отметил, что США лицемерно заявляют о необходимости восстановления свободы и демократии, хотя государства-сателлиты "отнюдь не свободны и не демократичны". Кроме того, по словам сенатора, политика Вашингтона по разжиганию украинского конфликта сплотила двух противников США — Китай и Россию.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html

россия

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, ирак, дмитрий песков, нато