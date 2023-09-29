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"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/konflikt-1899326208.html
"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине
"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине - РИА Новости, 29.09.2023
"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине
За эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке, заявил в беседе с Breitbart сенатор Джеймс Дэвид... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T01:57
2023-09-29T01:57
в мире
россия
сша
ирак
дмитрий песков
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке, заявил в беседе с Breitbart сенатор Джеймс Дэвид Вэнс."Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке", — высказался политик.Он также отметил, что США лицемерно заявляют о необходимости восстановления свободы и демократии, хотя государства-сателлиты "отнюдь не свободны и не демократичны". Кроме того, по словам сенатора, политика Вашингтона по разжиганию украинского конфликта сплотила двух противников США — Китай и Россию.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html
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в мире, россия, сша, ирак, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Ирак, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Идиоты". В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине

Сенатор Вэнс: конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке, заявил в беседе с Breitbart сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
«
"Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке", — высказался политик.
Он также отметил, что США лицемерно заявляют о необходимости восстановления свободы и демократии, хотя государства-сателлиты "отнюдь не свободны и не демократичны". Кроме того, по словам сенатора, политика Вашингтона по разжиганию украинского конфликта сплотила двух противников США — Китай и Россию.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАИракДмитрий ПесковНАТО
 
 
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