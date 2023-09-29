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Пушилин рассчитывает на возобновление работы химкомбината в Горловке - РИА Новости, 29.09.2023
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22:30 29.09.2023 (обновлено: 22:44 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/kombinat-1899566370.html
Пушилин рассчитывает на возобновление работы химкомбината в Горловке
Пушилин рассчитывает на возобновление работы химкомбината в Горловке - РИА Новости, 29.09.2023
Пушилин рассчитывает на возобновление работы химкомбината в Горловке
Горловский химический комбинат "Стирол" будет работать, все предпосылки к этому создаются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:30
2023-09-29T22:44
россия
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
стирол
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Горловский химический комбинат "Стирол" будет работать, все предпосылки к этому создаются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Химическая отрасль. В плане удобрений горловский завод "Стирол", он будет работать, все предпосылки к этому создаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Предприятие, находящееся в Калининском районе Горловки, периодически попадает под обстрел украинских войск. В марте из-за обстрелов ВСУ был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты и частично разрушена факельная труба. Кроме того, вследствие прямого попадания снаряда в кровлю было повреждено административное здание цеха электроснабжения.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230925/vsu-1898441970.html
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россия
донецкая народная республика
горловка
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россия, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, стирол, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Стирол, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассчитывает на возобновление работы химкомбината в Горловке

Пушилин рассчитывает на возобновление работы химкомбината "Стирол" в Горловке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Горловский химический комбинат "Стирол" будет работать, все предпосылки к этому создаются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Химическая отрасль. В плане удобрений горловский завод "Стирол", он будет работать, все предпосылки к этому создаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Предприятие, находящееся в Калининском районе Горловки, периодически попадает под обстрел украинских войск. В марте из-за обстрелов ВСУ был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты и частично разрушена факельная труба. Кроме того, вследствие прямого попадания снаряда в кровлю было повреждено административное здание цеха электроснабжения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинСтиролВооруженные силы Украины
 
 
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