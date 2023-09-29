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"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки - РИА Новости, 29.09.2023
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02:53 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/kanada-1899327447.html
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки - РИА Новости, 29.09.2023
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки
Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:53
2023-09-29T02:53
в мире
канада
киев
владимир зеленский
ярослав хунка
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь."В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий?" — спросил журналист.Ветерана Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230928/skandal-1899311901.html
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в мире, канада, киев, владимир зеленский, ярослав хунка
В мире, Канада, Киев, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки

Журналист Блюменталь призвал Зеленского ответить за овации ветерану СС в Канаде

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.
«
"В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий?" — спросил журналист.
Ветерана Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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