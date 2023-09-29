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"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки - РИА Новости, 29.09.2023
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки
Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:53
2023-09-29T02:53
2023-09-29T02:53
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь."В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий?" — спросил журналист.Ветерана Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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в мире, канада, киев, владимир зеленский, ярослав хунка
В мире, Канада, Киев, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка
"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки
Журналист Блюменталь призвал Зеленского ответить за овации ветерану СС в Канаде