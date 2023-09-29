https://ria.ru/20230929/kanada-1899327447.html

"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки

"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки - РИА Новости, 29.09.2023

"Что ты устроил?". В США Зеленского призвали к ответу из-за одной ошибки

Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T02:53

2023-09-29T02:53

2023-09-29T02:53

в мире

канада

киев

владимир зеленский

ярослав хунка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить за приглашение ветерана СС в парламент Канады, написал в соцсети X американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь."В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий?" — спросил журналист.Ветерана Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ria.ru/20230928/skandal-1899311901.html

канада

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, киев, владимир зеленский, ярослав хунка