https://ria.ru/20230929/italiya-1899334647.html

Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта

Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта - РИА Новости, 29.09.2023

Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта

Большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с РФ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T06:08

2023-09-29T06:08

2023-09-29T06:08

в мире

россия

италия

украина

алексей парамонов

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Наше общение с итальянским гражданским обществом, обычными гражданами, не занимающими административных постов, убеждает нас в мудрости, здравом смысле и открытости итальянского народа. Большинство итальянцев однозначно высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией. Не желают ничего, кроме как скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к прежнему конструктивному и взаимовыгодному диалогу", - отметил дипломат. По словам Парамонова, многие итальянцы, будучи католиками и приверженцами антимилитаристских взглядов, прислушиваются к гуманистической и уравновешенной позиции папы Римского Франциска. "Они поддерживают предпринимаемые им дипломатические усилия и прекрасно понимают, что конфликт на Украине не прекращается исключительно из-за того, что Италия и другие западные страны направляют Киеву большое количество вооружений и другой военной помощи", - указал собеседник агентства. Посол также напомнил, что летом местные активисты попытались добиться проведения в Италии народного референдума по вопросу о прекращении поставок оружия киевскому режиму. "Несмотря на полный информационный бойкот, им удалось собрать около 400 тысяч подписей, что красноречиво говорит о настроениях в итальянском обществе", - констатировал Парамонов.

https://ria.ru/20230929/italiya-1899328166.html

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в мире, россия, италия, украина, алексей парамонов, франциск (хорхе марио бергольо)