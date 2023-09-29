https://ria.ru/20230929/italiya-1899334647.html
Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта
Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта - РИА Новости, 29.09.2023
Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта
Большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с РФ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:08
2023-09-29T06:08
2023-09-29T06:08
в мире
россия
италия
украина
алексей парамонов
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к взаимовыгодному диалогу с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Наше общение с итальянским гражданским обществом, обычными гражданами, не занимающими административных постов, убеждает нас в мудрости, здравом смысле и открытости итальянского народа. Большинство итальянцев однозначно высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией. Не желают ничего, кроме как скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к прежнему конструктивному и взаимовыгодному диалогу", - отметил дипломат. По словам Парамонова, многие итальянцы, будучи католиками и приверженцами антимилитаристских взглядов, прислушиваются к гуманистической и уравновешенной позиции папы Римского Франциска. "Они поддерживают предпринимаемые им дипломатические усилия и прекрасно понимают, что конфликт на Украине не прекращается исключительно из-за того, что Италия и другие западные страны направляют Киеву большое количество вооружений и другой военной помощи", - указал собеседник агентства. Посол также напомнил, что летом местные активисты попытались добиться проведения в Италии народного референдума по вопросу о прекращении поставок оружия киевскому режиму. "Несмотря на полный информационный бойкот, им удалось собрать около 400 тысяч подписей, что красноречиво говорит о настроениях в итальянском обществе", - констатировал Парамонов.
https://ria.ru/20230929/italiya-1899328166.html
россия
италия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, италия, украина, алексей парамонов, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Россия, Италия, Украина, Алексей Парамонов, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Посол заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта
Посол: большинство итальянцев желает скорейшего завершения украинского конфликта