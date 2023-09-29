https://ria.ru/20230929/italiya-1899333186.html

Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии

Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии - РИА Новости, 29.09.2023

Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии

Радикальные представители украинской диаспоры в Италии зачастую пытаются оказать давление и даже угрожают тем руководителям местных структур, которые стремятся... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:12

2023-09-29T05:12

2023-09-29T05:12

италия

россия

алексей парамонов

валерий гергиев

денис мацуев

в мире

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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Радикальные представители украинской диаспоры в Италии зачастую пытаются оказать давление и даже угрожают тем руководителям местных структур, которые стремятся развивать связи с Россией в области культуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов. "Отдельные радикальные элементы в рядах трудолюбивой, в своей основной массе, украинской диаспоры на Апеннинах в последнее время взяли за правило оказывать давление, в том числе угрозами физической расправы, на руководителей тех итальянских структур, которые набрались смелости организовать мероприятия совместно с россиянами, занимающимися развитием культурных или двусторонних связей, и приглашать в Италию российских музыкантов, танцоров, артистов, художников", - подчеркнул дипломат. По словам Парамонова, все подобные случаи фиксируются посольством РФ и о них информируется итальянская сторона. "Однако до последнего времени мы не видели желания со стороны итальянских властей, несмотря на все заверения, реально противостоять агрессивным намерениям распоясавшихся украинских нацбоевиков, обустроившихся на итальянской земле", - указал он. Говоря об общей ситуации в сфере культурных обменов между нашими странами, посол отметил, что, несмотря на неоднократные высказывания со стороны высшего руководства Италии против отмены российской культуры, на деле не все обстоит благополучно. "Широко известны истории с отменой в Италии выступлений российских деятелей культуры: Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Валентины Лисицы, Сергея Полунина и других. При этом мы являемся свидетелями нового феномена, когда, например, выступать на ведущих концертных площадках классической музыки приглашаются только исполнители, публично осудившие СВО. Что это, как не идеологическая цензура и дискриминация деятелей культуры по политическим мотивам?" - заявил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20230929/italiya-1899328166.html

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италия, россия, алексей парамонов, валерий гергиев, денис мацуев, в мире