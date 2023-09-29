Рейтинг@Mail.ru
Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/italiya-1899333186.html
Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии
Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии - РИА Новости, 29.09.2023
Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии
Радикальные представители украинской диаспоры в Италии зачастую пытаются оказать давление и даже угрожают тем руководителям местных структур, которые стремятся... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:12
2023-09-29T05:12
италия
россия
алексей парамонов
валерий гергиев
денис мацуев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878819897_0:1:1215:684_1920x0_80_0_0_768095f7013ee2a1e801e1c654e4f430.jpg
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Радикальные представители украинской диаспоры в Италии зачастую пытаются оказать давление и даже угрожают тем руководителям местных структур, которые стремятся развивать связи с Россией в области культуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов. "Отдельные радикальные элементы в рядах трудолюбивой, в своей основной массе, украинской диаспоры на Апеннинах в последнее время взяли за правило оказывать давление, в том числе угрозами физической расправы, на руководителей тех итальянских структур, которые набрались смелости организовать мероприятия совместно с россиянами, занимающимися развитием культурных или двусторонних связей, и приглашать в Италию российских музыкантов, танцоров, артистов, художников", - подчеркнул дипломат. По словам Парамонова, все подобные случаи фиксируются посольством РФ и о них информируется итальянская сторона. "Однако до последнего времени мы не видели желания со стороны итальянских властей, несмотря на все заверения, реально противостоять агрессивным намерениям распоясавшихся украинских нацбоевиков, обустроившихся на итальянской земле", - указал он. Говоря об общей ситуации в сфере культурных обменов между нашими странами, посол отметил, что, несмотря на неоднократные высказывания со стороны высшего руководства Италии против отмены российской культуры, на деле не все обстоит благополучно. "Широко известны истории с отменой в Италии выступлений российских деятелей культуры: Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Валентины Лисицы, Сергея Полунина и других. При этом мы являемся свидетелями нового феномена, когда, например, выступать на ведущих концертных площадках классической музыки приглашаются только исполнители, публично осудившие СВО. Что это, как не идеологическая цензура и дискриминация деятелей культуры по политическим мотивам?" - заявил собеседник РИА Новости.
https://ria.ru/20230929/italiya-1899328166.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878819897_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2ad36d3a11ab9ba39d394e1d55ce3fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, алексей парамонов, валерий гергиев, денис мацуев, в мире
Италия, Россия, Алексей Парамонов, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, В мире
Посол заявил об угрозах сторонникам развития связей с Россией в Италии

Посол: украинские радикалы в Италии грозят сторонникам развития связей с Россией

© Фото : Associazione Culturale Veneto RussiaАкция протеста против поставок оружия Киеву в Италии
Акция протеста против поставок оружия Киеву в Италии - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Associazione Culturale Veneto Russia
Акция протеста против поставок оружия Киеву в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Радикальные представители украинской диаспоры в Италии зачастую пытаются оказать давление и даже угрожают тем руководителям местных структур, которые стремятся развивать связи с Россией в области культуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов.
«
"Отдельные радикальные элементы в рядах трудолюбивой, в своей основной массе, украинской диаспоры на Апеннинах в последнее время взяли за правило оказывать давление, в том числе угрозами физической расправы, на руководителей тех итальянских структур, которые набрались смелости организовать мероприятия совместно с россиянами, занимающимися развитием культурных или двусторонних связей, и приглашать в Италию российских музыкантов, танцоров, артистов, художников", - подчеркнул дипломат.
По словам Парамонова, все подобные случаи фиксируются посольством РФ и о них информируется итальянская сторона. "Однако до последнего времени мы не видели желания со стороны итальянских властей, несмотря на все заверения, реально противостоять агрессивным намерениям распоясавшихся украинских нацбоевиков, обустроившихся на итальянской земле", - указал он.
Говоря об общей ситуации в сфере культурных обменов между нашими странами, посол отметил, что, несмотря на неоднократные высказывания со стороны высшего руководства Италии против отмены российской культуры, на деле не все обстоит благополучно.
"Широко известны истории с отменой в Италии выступлений российских деятелей культуры: Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Валентины Лисицы, Сергея Полунина и других. При этом мы являемся свидетелями нового феномена, когда, например, выступать на ведущих концертных площадках классической музыки приглашаются только исполнители, публично осудившие СВО. Что это, как не идеологическая цензура и дискриминация деятелей культуры по политическим мотивам?" - заявил собеседник РИА Новости.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Италия опосредованно встала на сторону Киева, заявил посол России
03:04
 
ИталияРоссияАлексей ПарамоновВалерий ГергиевДенис МацуевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала