https://ria.ru/20230929/investory-1899567452.html

Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России

Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России - РИА Новости, 29.09.2023

Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России

Российский рынок столь привлекателен, что некоторые крупные западные инвесторы, чтобы остаться работать на нем, меняют сейчас свой статус – с недружественной на РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:44

2023-09-29T22:44

2023-09-29T22:44

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883559618_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_66f55755defbb8e1a18242a2f33f9fe6.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский рынок столь привлекателен, что некоторые крупные западные инвесторы, чтобы остаться работать на нем, меняют сейчас свой статус – с недружественной на дружественную юрисдикцию, заявил юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Андрей Морозов. "После февраля 2022 года западные инвесторы поделились, с моей точки зрения, на два класса. Это — те, кто больше никогда не хочет иметь дело с Российской Федерацией, несмотря на то, что мы общались 25 лет, и те, кто готов к сотрудничеству, понимая, что российский рынок очень привлекателен и выгоден", - сказал он в ходе круглого стола Комитета по корпоративному управлению Ассоциации менеджеров на тему: "Взаимоотношения компании с инвесторами сегодня: формы и инструменты". При этом он добавил, что "есть западные инвесторы, которые продолжают по-прежнему инвестировать в России". Другие, среди них ряд крупных западных компаний, по его словам, "работают сейчас над тем, чтобы переехать из недружественной юрисдикции, поскольку там остаются очень серьезные ограничения, связанные с деятельностью в России – в дружественную". Таким образом, заметил Морозов, из недружественного инвестора, они превращаются в дружественного. "Мы также работаем над тем, чтобы разблокировать средства наших инвесторов за рубежом", - заключил Морозов.

https://ria.ru/20230929/torgovlya-1899308102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия