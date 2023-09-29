https://ria.ru/20230929/investory-1899567452.html
Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России
Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России - РИА Новости, 29.09.2023
Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России
Российский рынок столь привлекателен, что некоторые крупные западные инвесторы, чтобы остаться работать на нем, меняют сейчас свой статус – с недружественной на РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:44
2023-09-29T22:44
2023-09-29T22:44
экономика
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский рынок столь привлекателен, что некоторые крупные западные инвесторы, чтобы остаться работать на нем, меняют сейчас свой статус – с недружественной на дружественную юрисдикцию, заявил юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Андрей Морозов. "После февраля 2022 года западные инвесторы поделились, с моей точки зрения, на два класса. Это — те, кто больше никогда не хочет иметь дело с Российской Федерацией, несмотря на то, что мы общались 25 лет, и те, кто готов к сотрудничеству, понимая, что российский рынок очень привлекателен и выгоден", - сказал он в ходе круглого стола Комитета по корпоративному управлению Ассоциации менеджеров на тему: "Взаимоотношения компании с инвесторами сегодня: формы и инструменты". При этом он добавил, что "есть западные инвесторы, которые продолжают по-прежнему инвестировать в России". Другие, среди них ряд крупных западных компаний, по его словам, "работают сейчас над тем, чтобы переехать из недружественной юрисдикции, поскольку там остаются очень серьезные ограничения, связанные с деятельностью в России – в дружественную". Таким образом, заметил Морозов, из недружественного инвестора, они превращаются в дружественного. "Мы также работаем над тем, чтобы разблокировать средства наших инвесторов за рубежом", - заключил Морозов.
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экономика, россия
Эксперт: западные инвесторы меняют юрисдикцию, чтобы остаться в России
Морозов: западные инвесторы меняют статус на дружественный, чтобы остаться в РФ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский рынок столь привлекателен, что некоторые крупные западные инвесторы, чтобы остаться работать на нем, меняют сейчас свой статус – с недружественной на дружественную юрисдикцию, заявил юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Андрей Морозов.
"После февраля 2022 года западные инвесторы поделились, с моей точки зрения, на два класса. Это — те, кто больше никогда не хочет иметь дело с Российской Федерацией, несмотря на то, что мы общались 25 лет, и те, кто готов к сотрудничеству, понимая, что российский рынок очень привлекателен и выгоден", - сказал он в ходе круглого стола Комитета по корпоративному управлению Ассоциации менеджеров на тему: "Взаимоотношения компании с инвесторами сегодня: формы и инструменты".
При этом он добавил, что "есть западные инвесторы, которые продолжают по-прежнему инвестировать в России".
Другие, среди них ряд крупных западных компаний, по его словам, "работают сейчас над тем, чтобы переехать из недружественной юрисдикции, поскольку там остаются очень серьезные ограничения, связанные с деятельностью в России – в дружественную".
Таким образом, заметил Морозов, из недружественного инвестора, они превращаются в дружественного.
"Мы также работаем над тем, чтобы разблокировать средства наших инвесторов за рубежом", - заключил Морозов.
Россия обречена торговать с Западом