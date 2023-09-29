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Кожемяко подчеркнул важность развития инфраструктуры Приморья - РИА Новости, 29.09.2023
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03:50 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/infrastruktura-1899330142.html
Кожемяко подчеркнул важность развития инфраструктуры Приморья
Кожемяко подчеркнул важность развития инфраструктуры Приморья - РИА Новости, 29.09.2023
Кожемяко подчеркнул важность развития инфраструктуры Приморья
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что на новый срок на посту губернатора первостепенными задачами ставит развитие транспортной, инженерной и социальной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:50
2023-09-29T03:50
политика
россия
олег кожемяко
владимир путин
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что на новый срок на посту губернатора первостепенными задачами ставит развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в регионе. В четверг президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с избранными на прошедших выборах главами регионов. Он поздравил их с победой, назвал результат достойным. В совещании в том числе принял участие губернатор Приморья. Кожемяко отметил, что поздравление президента России с избранием – это высокая оценка для всей команды правительства региона. "По словам Олега Кожемяко, развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, которое будет способствовать улучшению качества жизни приморцев и совершенствованию нашего родного края, является сегодня первостепенными задачами", - сообщает правительство региона. Губернатор отметил, что наставления, полученные от Путина, – это "новые шаги по исполнению всех тех задумок, реализация которых нужна для края". Власти Приморья будут опираться на поддержку федерального центра в реализации поставленных задач, отметил глава региона. Также Кожемяко добавил, что он и краевое правительство будут продолжать работу по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции и погибших бойцов. В Приморье голосование на выборах губернатора проходило 8-10 сентября, явка избирателей, по уточненным данным избиркома, составила 45,58%. Действующий глава региона Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей. Избранным губернатором его признали на заседании краевого избиркома 12 сентября.
https://ria.ru/20230927/pomosch-1898856487.html
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политика, россия, олег кожемяко, владимир путин, приморский край
Политика, Россия, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Приморский край
Кожемяко подчеркнул важность развития инфраструктуры Приморья

Кожемяко: развитие инфраструктуры Приморья станет первостепенной задачей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что на новый срок на посту губернатора первостепенными задачами ставит развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в регионе.
В четверг президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с избранными на прошедших выборах главами регионов. Он поздравил их с победой, назвал результат достойным. В совещании в том числе принял участие губернатор Приморья. Кожемяко отметил, что поздравление президента России с избранием – это высокая оценка для всей команды правительства региона.
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"По словам Олега Кожемяко, развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, которое будет способствовать улучшению качества жизни приморцев и совершенствованию нашего родного края, является сегодня первостепенными задачами", - сообщает правительство региона.
Губернатор отметил, что наставления, полученные от Путина, – это "новые шаги по исполнению всех тех задумок, реализация которых нужна для края". Власти Приморья будут опираться на поддержку федерального центра в реализации поставленных задач, отметил глава региона.
Также Кожемяко добавил, что он и краевое правительство будут продолжать работу по поддержке семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции и погибших бойцов.
В Приморье голосование на выборах губернатора проходило 8-10 сентября, явка избирателей, по уточненным данным избиркома, составила 45,58%. Действующий глава региона Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей. Избранным губернатором его признали на заседании краевого избиркома 12 сентября.
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ПолитикаРоссияОлег КожемякоВладимир ПутинПриморский край
 
 
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