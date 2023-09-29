https://ria.ru/20230929/granitsa-1899330944.html
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине - РИА Новости, 29.09.2023
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:14
2023-09-29T04:14
2023-09-29T05:46
в мире
сша
мексика
украина
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X."Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" — возмутился он.Ранее Маск провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, чтобы рассказать аудитории о ситуации с мигрантами. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы.Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.
https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html
сша
мексика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, украина, илон маск
В мире, США, Мексика, Украина, Илон Маск
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Маск призвал американских политиков думать не об Украине, а о границе с Мексикой