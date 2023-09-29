https://ria.ru/20230929/granitsa-1899330944.html

Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине

Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине - РИА Новости, 29.09.2023

Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине

Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T04:14

2023-09-29T04:14

2023-09-29T05:46

в мире

сша

мексика

украина

илон маск

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X."Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" — возмутился он.Ранее Маск провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, чтобы рассказать аудитории о ситуации с мигрантами. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы.Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.

https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html

сша

мексика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, мексика, украина, илон маск