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Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине - РИА Новости, 29.09.2023
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04:14 29.09.2023 (обновлено: 05:46 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/granitsa-1899330944.html
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине - РИА Новости, 29.09.2023
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:14
2023-09-29T05:46
в мире
сша
мексика
украина
илон маск
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X."Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" — возмутился он.Ранее Маск провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, чтобы рассказать аудитории о ситуации с мигрантами. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы.Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.
https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html
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в мире, сша, мексика, украина, илон маск
В мире, США, Мексика, Украина, Илон Маск
Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине

Маск призвал американских политиков думать не об Украине, а о границе с Мексикой

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские политики уделяют чрезмерно много внимания Украине, но не решают проблему на границе с Мексикой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X.
«
"Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" — возмутился он.
Ранее Маск провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, чтобы рассказать аудитории о ситуации с мигрантами. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы.
Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.
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