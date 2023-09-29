https://ria.ru/20230929/gostepriimstvo-1899274095.html

Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России

Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России - РИА Новости, 29.09.2023

Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России

Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:19

2023-09-29T19:19

2023-09-29T19:19

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик Дагестана, Алтая и Крыма, а также Калининградской области, выясняя, как они относятся к туристам, сообщает SuperJob.В исследование приняли участие по 300 представителей каждого региона."Всё устраивает, мы всегда приветствуем туристов и всегда рады нашим гостям!" — 74 процента жителей Камчатки, 60 процентов - Дагестана и 53 процента - Ставропольского края не видят никаких раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы.Усталость от отдыхающих в этом году больше свойственна населению Краснодарского края. Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, является несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида ("Кругом нецензурная лексика"; "Ходят по улицам в купальниках и плавках"), неуважение к местным и обслуживающему персоналу ("Высокомерное отношение"), нечистоплотность ("Бросают мусор где попало").От 33 до 39 процентов жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов.Как выяснил SuperJob, идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39 процентов): "Постоянно на скалах автографы оставляют". В Крыму экология охранных зон беспокоит 38 процентов жителей: "Территории на то и заповедные, чтобы остались нашим потомкам в лучшем виде". В Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37 процентов опрошенных.Основные доводы противников радикальных решений (а их больше, чем сторонников, — от 40 до 50 процентов в зависимости от региона): красоты природных заповедников должны быть доступны всем. В туристической отрасли занято местное население, это зарплаты и прибыль; гостеприимство — особенность местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.

https://ria.ru/20230928/amsterdam-1899194103.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, superjob, отдых в россии