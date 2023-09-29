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Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России - РИА Новости, 29.09.2023
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Туризм
 
19:19 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/gostepriimstvo-1899274095.html
Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России
Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России - РИА Новости, 29.09.2023
Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России
Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:19
2023-09-29T19:19
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик Дагестана, Алтая и Крыма, а также Калининградской области, выясняя, как они относятся к туристам, сообщает SuperJob.В исследование приняли участие по 300 представителей каждого региона."Всё устраивает, мы всегда приветствуем туристов и всегда рады нашим гостям!" — 74 процента жителей Камчатки, 60 процентов - Дагестана и 53 процента - Ставропольского края не видят никаких раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы.Усталость от отдыхающих в этом году больше свойственна населению Краснодарского края. Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, является несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида ("Кругом нецензурная лексика"; "Ходят по улицам в купальниках и плавках"), неуважение к местным и обслуживающему персоналу ("Высокомерное отношение"), нечистоплотность ("Бросают мусор где попало").От 33 до 39 процентов жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов.Как выяснил SuperJob, идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39 процентов): "Постоянно на скалах автографы оставляют". В Крыму экология охранных зон беспокоит 38 процентов жителей: "Территории на то и заповедные, чтобы остались нашим потомкам в лучшем виде". В Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37 процентов опрошенных.Основные доводы противников радикальных решений (а их больше, чем сторонников, — от 40 до 50 процентов в зависимости от региона): красоты природных заповедников должны быть доступны всем. В туристической отрасли занято местное население, это зарплаты и прибыль; гостеприимство — особенность местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, SuperJob, отдых в России
Эксперты назвали самые гостеприимные туристические регионы России

Дагестан, Камчатка и Ставрополье названы самыми гостеприимными регионами

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкДолина Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик Дагестана, Алтая и Крыма, а также Калининградской области, выясняя, как они относятся к туристам, сообщает SuperJob.
В исследование приняли участие по 300 представителей каждого региона.
"Всё устраивает, мы всегда приветствуем туристов и всегда рады нашим гостям!" — 74 процента жителей Камчатки, 60 процентов - Дагестана и 53 процента - Ставропольского края не видят никаких раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы.
Усталость от отдыхающих в этом году больше свойственна населению Краснодарского края. Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, является несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида ("Кругом нецензурная лексика"; "Ходят по улицам в купальниках и плавках"), неуважение к местным и обслуживающему персоналу ("Высокомерное отношение"), нечистоплотность ("Бросают мусор где попало").

От 33 до 39 процентов жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов.

Как выяснил SuperJob, идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39 процентов): "Постоянно на скалах автографы оставляют". В Крыму экология охранных зон беспокоит 38 процентов жителей: "Территории на то и заповедные, чтобы остались нашим потомкам в лучшем виде". В Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37 процентов опрошенных.

Основные доводы противников радикальных решений (а их больше, чем сторонников, — от 40 до 50 процентов в зависимости от региона): красоты природных заповедников должны быть доступны всем. В туристической отрасли занято местное население, это зарплаты и прибыль; гостеприимство — особенность местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.
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