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Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 29.09.2023 (обновлено: 11:53 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/gomboev-1899380968.html
Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России
Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России - РИА Новости, 29.09.2023
Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России
Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в ходе СВО в районе Угледара в ДНР, сообщает глава... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:45
2023-09-29T11:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика бурятия
алексей цыденов
ситуация в днр и лнр
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УЛАН-УДЭ, 29 сен – РИА Новости. Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в ходе СВО в районе Угледара в ДНР, сообщает глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "За героические действия на специальной военной операции президент Владимир Владимирович присвоил Жаргалу Баировичу звание Героя России посмертно. Сегодня, вместе с исполняющим обязанности командующего 36-й армии Михаилом Михайловичем Никитиным, звезда Героя России была передана на хранение сыну Булату Жаргаловичу Гомбоеву и супруге Наталье Александровне Гомбоевой", - написал Цыденов. Ранее в своих соцсетях Цыденов рассказал о подвиге Гомбоева: в феврале 2023 года в районе Угледара бронегруппа под его командованием подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии наших сил Гомбоев попал под минометный обстрел и погиб. Жаргал Баирович Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Всю свою жизнь посвятил военной службе. С супругой они растили сына и трех дочерей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в честь Гомбоева в городе Кяхта планируют высадить Аллею героев, а в родной школе увековечат его память мемориальной доской.
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общество, россия, республика бурятия, алексей цыденов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России

Семье капитана Гомбоева, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России

© Фото : пресс-служба главы БурятииЗвезду Героя России передали семье уроженца Бурятии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в районе Угледара
Звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
Звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в районе Угледара
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УЛАН-УДЭ, 29 сен – РИА Новости. Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в ходе СВО в районе Угледара в ДНР, сообщает глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"За героические действия на специальной военной операции президент Владимир Владимирович присвоил Жаргалу Баировичу звание Героя России посмертно. Сегодня, вместе с исполняющим обязанности командующего 36-й армии Михаилом Михайловичем Никитиным, звезда Героя России была передана на хранение сыну Булату Жаргаловичу Гомбоеву и супруге Наталье Александровне Гомбоевой", - написал Цыденов.
© Фото : Алексей Цыденов/TelegramЖаргал Гомбоев
Жаргал Гомбоев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Жаргал Гомбоев
Ранее в своих соцсетях Цыденов рассказал о подвиге Гомбоева: в феврале 2023 года в районе Угледара бронегруппа под его командованием подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии наших сил Гомбоев попал под минометный обстрел и погиб.
Жаргал Баирович Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Всю свою жизнь посвятил военной службе. С супругой они растили сына и трех дочерей.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в честь Гомбоева в городе Кяхта планируют высадить Аллею героев, а в родной школе увековечат его память мемориальной доской.
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