Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России
Семье капитана Гомбоева, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России
© Фото : пресс-служба главы БурятииЗвезду Героя России передали семье уроженца Бурятии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в районе Угледара
Звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в районе Угледара
УЛАН-УДЭ, 29 сен – РИА Новости. Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в ходе СВО в районе Угледара в ДНР, сообщает глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"За героические действия на специальной военной операции президент Владимир Владимирович присвоил Жаргалу Баировичу звание Героя России посмертно. Сегодня, вместе с исполняющим обязанности командующего 36-й армии Михаилом Михайловичем Никитиным, звезда Героя России была передана на хранение сыну Булату Жаргаловичу Гомбоеву и супруге Наталье Александровне Гомбоевой", - написал Цыденов.
Ранее в своих соцсетях Цыденов рассказал о подвиге Гомбоева: в феврале 2023 года в районе Угледара бронегруппа под его командованием подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии наших сил Гомбоев попал под минометный обстрел и погиб.
Жаргал Баирович Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Всю свою жизнь посвятил военной службе. С супругой они растили сына и трех дочерей.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в честь Гомбоева в городе Кяхта планируют высадить Аллею героев, а в родной школе увековечат его память мемориальной доской.