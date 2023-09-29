https://ria.ru/20230929/gomboev-1899380968.html

Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России

Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России - РИА Новости, 29.09.2023

Семье уроженца Бурятии, погибшего в зоне СВО, передали звезду Героя России

Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в ходе СВО в районе Угледара в ДНР, сообщает глава... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:45

2023-09-29T11:45

2023-09-29T11:53

специальная военная операция на украине

общество

россия

республика бурятия

алексей цыденов

ситуация в днр и лнр

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УЛАН-УДЭ, 29 сен – РИА Новости. Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в ходе СВО в районе Угледара в ДНР, сообщает глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "За героические действия на специальной военной операции президент Владимир Владимирович присвоил Жаргалу Баировичу звание Героя России посмертно. Сегодня, вместе с исполняющим обязанности командующего 36-й армии Михаилом Михайловичем Никитиным, звезда Героя России была передана на хранение сыну Булату Жаргаловичу Гомбоеву и супруге Наталье Александровне Гомбоевой", - написал Цыденов. Ранее в своих соцсетях Цыденов рассказал о подвиге Гомбоева: в феврале 2023 года в районе Угледара бронегруппа под его командованием подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии наших сил Гомбоев попал под минометный обстрел и погиб. Жаргал Баирович Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Всю свою жизнь посвятил военной службе. С супругой они растили сына и трех дочерей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в честь Гомбоева в городе Кяхта планируют высадить Аллею героев, а в родной школе увековечат его память мемориальной доской.

https://ria.ru/20220628/geroy-1798629078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, республика бурятия, алексей цыденов, ситуация в днр и лнр