https://ria.ru/20230929/gelendzhik-1899416062.html
В Геленджике почти достроили самую крупную в России яхтенную марину
В Геленджике почти достроили самую крупную в России яхтенную марину - РИА Новости, 29.09.2023
В Геленджике почти достроили самую крупную в России яхтенную марину
Строительство самой крупной в стране яхтенной марины в Геленджике близится к завершению, готовность составляет 95 процентов, сообщила пресс-служба застройщика — РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:51
2023-09-29T14:51
2023-09-29T14:51
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КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Строительство самой крупной в стране яхтенной марины в Геленджике близится к завершению, готовность составляет 95 процентов, сообщила пресс-служба застройщика — группы компаний "Стройтрансгаз". "В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России" ГК "Стройтрансгаз" строит яхтенный комплекс в Геленджике. Он является самым крупным в России. Строительство близится к завершению. К настоящему моменту на объекте в Геленджике на 100 процентов выполнены строительные работы на Южном моле и на 95 процентов - на Северном", - говорится в сообщении. После ввода в эксплуатацию морской порт Геленджика сможет вмещать не менее 200 яхт. В состав комплекса войдут пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метра и пассажировместимостью до 940 человек, добавляют в пресс-службе. По мнению застройщика, реализация проекта позволит значительно повысить туристическую привлекательность черноморского курорта, а также будет способствовать развитию морских транспортных путей прибрежного региона.
https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, геленджик
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Геленджик
В Геленджике почти достроили самую крупную в России яхтенную марину
Крупнейшая в России яхтенная марина в Геленджике достроена на 95 процентов
КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Строительство самой крупной в стране яхтенной марины в Геленджике близится к завершению, готовность составляет 95 процентов, сообщила пресс-служба застройщика — группы компаний "Стройтрансгаз".
"В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России" ГК "Стройтрансгаз" строит яхтенный комплекс в Геленджике. Он является самым крупным в России. Строительство близится к завершению. К настоящему моменту на объекте в Геленджике на 100 процентов выполнены строительные работы на Южном моле и на 95 процентов - на Северном", - говорится в сообщении.
После ввода в эксплуатацию морской порт Геленджика сможет вмещать не менее 200 яхт. В состав комплекса войдут пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метра и пассажировместимостью до 940 человек, добавляют в пресс-службе.
По мнению застройщика, реализация проекта позволит значительно повысить туристическую привлекательность черноморского курорта, а также будет способствовать развитию морских транспортных путей прибрежного региона.
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