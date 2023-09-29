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Французские и украинские предприятия ВПК заключили около десяти соглашений - РИА Новости, 29.09.2023
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11:26 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/frantsiya-1899375998.html
Французские и украинские предприятия ВПК заключили около десяти соглашений
Французские и украинские предприятия ВПК заключили около десяти соглашений - РИА Новости, 29.09.2023
Французские и украинские предприятия ВПК заключили около десяти соглашений
Французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев министра обороны Франции... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:26
2023-09-29T11:26
украина
франция
нато
в мире
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, следует из публикации на странице главы ведомства в социальной сети X. "Вчерашнее заключение десятка соглашений между нашими предприятиями свидетельствует о прочности и надежности нашей приверженности", - сказано в тексте. По словам министра, речь идет о крупных французских компаниях, малых предприятиях и стартапах, задействованных в производстве артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования. В отдельно опубликованном ролике Лекорню заявил, что в ходе визита его сопровождали французские парламентарии и около двадцати представителей предприятий ВПК, задействованных также в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. "Имеется в виду предложить инновационные решения украинской армии и постепенно отходить от передачи (вооружений – ред.) к их прямому приобретению, иногда приобретению при французском субсидировании для украинской армии. Это также способ для нас продержаться продолжительное время и закрепить интересы Франции", - сказал он. Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавил министр, упоминались Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования. Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230921/vooruzheniya-1897848714.html
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украина, франция, нато, в мире, себастьян лекорню
Украина, Франция, НАТО, В мире, Себастьян Лекорню
Французские и украинские предприятия ВПК заключили около десяти соглашений

МО Франции: Париж заключил около десяти соглашений с украинскими предприятиями

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, следует из публикации на странице главы ведомства в социальной сети X.
"Вчерашнее заключение десятка соглашений между нашими предприятиями свидетельствует о прочности и надежности нашей приверженности", - сказано в тексте.
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По словам министра, речь идет о крупных французских компаниях, малых предприятиях и стартапах, задействованных в производстве артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования.
В отдельно опубликованном ролике Лекорню заявил, что в ходе визита его сопровождали французские парламентарии и около двадцати представителей предприятий ВПК, задействованных также в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.
"Имеется в виду предложить инновационные решения украинской армии и постепенно отходить от передачи (вооружений – ред.) к их прямому приобретению, иногда приобретению при французском субсидировании для украинской армии. Это также способ для нас продержаться продолжительное время и закрепить интересы Франции", - сказал он.
Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавил министр, упоминались Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования.
Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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