https://ria.ru/20230929/finbezopasnost-1899401422.html

Чернышенко назвал число участников финала олимпиады по финбезопасности

Чернышенко назвал число участников финала олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 29.09.2023

Чернышенко назвал число участников финала олимпиады по финбезопасности

Около 500 школьников и студентов из 19 стран приедут на финал олимпиады по финансовой безопасности, они представляют не только страны СНГ, но и дальнего... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:53

2023-09-29T12:53

2023-09-29T12:56

россия

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Около 500 школьников и студентов из 19 стран приедут на финал олимпиады по финансовой безопасности, они представляют не только страны СНГ, но и дальнего зарубежья, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Несмотря на текущую международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады. В Сочи приедут порядка 500 ребят из России и ещё 18 стран. Участники будут представлены странами не только СНГ, но и дальнего зарубежья", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он отметил, что особое внимание в этом году было уделено работе со школьниками и студентами из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – 32 человека из этих регионов примут участие в финале. По словам замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева, в финал олимпиады в этом году вышли 166 иностранных участников, а всего олимпиадное движение объединило более шести миллионов человек: это слушатели тематических уроков по финансовой безопасности, ежегодно проходящих в России и других странах, а также участники пригласительного и вузовского этапов олимпиады. "На протяжении всей финальной недели олимпиады школьники и студенты смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, встретиться с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах", - добавили в аппарате вице-премьера. Впервые в рамках спортивной программы олимпиады на территории "Сириуса" пройдёт турнир по фиджитал-футболу, в нем примут участие четыре команды по семь человек, отобранные из участников олимпиады, турнир пройдёт в поддержку предстоящих Игр будущего – 2024 в Казани, подчеркнули в кабмине. В прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 40 тысяч школьников и студентов из 12 стран, победителями и призёрами стали 27 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц, а в текущем году к участию в олимпиаде присоединились Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Куба, Намибия и Пакистан, напомнили в аппарате вице-премьера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, общество