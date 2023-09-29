https://ria.ru/20230929/evrosoyuz-1899362020.html

Орбан считает, что часть венгерских денег из бюджета ЕС могли отдать Киеву

Орбан считает, что часть венгерских денег из бюджета ЕС могли отдать Киеву - РИА Новости, 29.09.2023

Орбан считает, что часть венгерских денег из бюджета ЕС могли отдать Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что часть денег из бюджета ЕС, которые Брюссель должен выплатить Будапешту, уже передана Киеву. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:27

2023-09-29T10:27

2023-09-29T10:58

венгрия

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украина

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БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что часть денег из бюджета ЕС, которые Брюссель должен выплатить Будапешту, уже передана Киеву. ЕС заморозил свыше 6 миллиардов евро, предусмотренных на выплаты Венгрии, объясняя это невыполнением требований по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. Орбан отмечал, что Будапешт выполнил все требования Еврокомиссии. "Может быть, что часть их уже на Украине. Когда нет денег, чтобы дать Украине ранее обещанные объемы, а мы обещаем дать новые и есть кто-то, кто денег не получил, то разумно предположить, что этих денег уже нет. Мы этого точно не знаем, потому что Брюссель по этому поводу не высказывается ясно", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Брюссель должен Венгрии "более трех миллиардов евро", поскольку Будапешт "заплатил все, что нужно было заплатить". "В отношении венгерского бюджета это значительная сумма", - подчеркнул премьер. Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

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https://ria.ru/20230925/ukraina-1898505717.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире, украина