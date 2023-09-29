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Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить - РИА Новости, 29.09.2023
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить
Минпромторг РФ предлагает увеличить скидку на электромобили с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, следует из проекта... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:14
2023-09-29T16:14
2023-09-29T16:20
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает увеличить скидку на электромобили с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации."Предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. рублей) с 1 октября 2023 года", - пояснили документ в Минпромторге.Кроме того, проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования, отметили в министерстве. Размер лимита в Минпромторге не уточнили.Сейчас в программу льготных автокредитов входят автомобили отечественных брендов "Москвич" и Evolute.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить
Скидку на электромобили по льготному автокредитованию предложили повысить до 35%