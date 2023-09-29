Рейтинг@Mail.ru
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 29.09.2023 (обновлено: 16:20 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/elektromobili-1899491371.html
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить - РИА Новости, 29.09.2023
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить
Минпромторг РФ предлагает увеличить скидку на электромобили с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, следует из проекта... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:14
2023-09-29T16:20
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879798361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3430e5b048326374ec4d57e7d0c809ab.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает увеличить скидку на электромобили с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации."Предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. рублей) с 1 октября 2023 года", - пояснили документ в Минпромторге.Кроме того, проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования, отметили в министерстве. Размер лимита в Минпромторге не уточнили.Сейчас в программу льготных автокредитов входят автомобили отечественных брендов "Москвич" и Evolute.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879798361_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_d64f542e5130e1aa7219f1e50cc73c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Программу льготного автокредитования для электромобилей предложили изменить

Скидку на электромобили по льготному автокредитованию предложили повысить до 35%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич-3е" на зарядной станции в Москве
Электромобиль Москвич-3е на зарядной станции в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Электромобиль "Москвич-3е" на зарядной станции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает увеличить скидку на электромобили с 25% до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
«
"Предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. рублей) с 1 октября 2023 года", - пояснили документ в Минпромторге.
Кроме того, проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования, отметили в министерстве. Размер лимита в Минпромторге не уточнили.
Сейчас в программу льготных автокредитов входят автомобили отечественных брендов "Москвич" и Evolute.
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала