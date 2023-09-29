https://ria.ru/20230929/ekonomika-1899307948.html

Сломать китайскую экономику: США утратили свое самое мощное оружие

Сломать китайскую экономику: США утратили свое самое мощное оружие - РИА Новости, 29.09.2023

Сломать китайскую экономику: США утратили свое самое мощное оружие

Был такой эпизод: приглашают моего знакомого китаиста на одну из дискуссионных передач нашего телевидения. Присылают заранее тему для обсуждения: что там... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

2023-09-29T10:05

аналитика

китай

россия

пекин

нато

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Был такой эпизод: приглашают моего знакомого китаиста на одну из дискуссионных передач нашего телевидения. Присылают заранее тему для обсуждения: что там творится в китайской экономике, там кризис перепроизводства или что-то иное, почему автомобили и велосипеды просто выбрасывают? И дают ссылку на агентство Bloomberg. Китаист им отвечает: стыдно обсуждать страшилки от известных фальсификаторов, которые не скрывают, что ведут против Пекина грязную информационную войну. Ему говорят: ну тогда пригласим вместо вас кого-то другого.Диагноз — очередная информационная война против первой экономики мира на излете докатилась и до нас. Как она велась? Дело нехитрое: брать только те факты, которые вписываются в заранее заданную картину — "у Китая большие проблемы", а его экономика — "тикающая бомба". Это мы цитируем дедушку Байдена, который такую кампанию запустил этим летом. А после его бормоталок и бурчалок — все родное и знакомое: буквально каждый день все подконтрольные ресурсы долбят мозги всему миру насчет ужасов, творящихся с китайской экономикой.И они провалились. Кампания-то еще идет, но эта самая экономика показала ровно обратную картину. Вообще-то, перед нами феномен: Россия должна была рухнуть (по известным причинам), а вместо того показала рост экономики и неожиданные успехи. И Китай должен был рухнуть (там механизм предполагался другой), а получилось наоборот — вопреки ожиданиям, расчетам, экономической и прочей науке. Громадные масштабы этого двойного события историкам еще предстоит оценить.Бомбившие Китай фальшивками выдергивали из общей картины разрозненные цифры весны этого года. Но сейчас осень — и подошли новые данные. На днях заседал китайский Центробанк, обсуждал показатели августа, зафиксировал факт — не просто ВВП, а еще и прибыли большого и среднего бизнеса показали рост в сравнении с прошлым годом (в марте был спад). Смысл информационного наступления на Китай, совмещенного с санкциями Запада, прежде всего против его высоких технологий, был в том, чтобы в эту страну перестали течь деньги, а инвестиции, в том числе частные и зарубежные, наоборот, показали скачок. И главное — именно в те самые технологии. Они текут в государственный Фонд реформ, который собрал (в долларах) уже почти 14 миллиардов. И в сферу разработок новых высоких технологий — там рост бешеный, более чем в 20 процентов.И все это — на фоне новостей типа запуска китайского скоростного поезда в Индонезии или контракта на поставки нового китайского гражданского авиалайнера в Бруней. Итог: зарубежные оценки роста ВВП Китая в этом году от цифры в пять процентов двинулись ближе к шести. А поскольку китайская экономика примерно равна американской, это означает, что азиатская держава произведет в этом году вдвое больше, чем США. Это шок.Каким образом Россия не оправдала ожиданий Запада и не обрушилась, а тоже показала рост, несмотря на "санкции из ада" и войну с НАТО, — это один сюжет. В Китае он другой. Санкции против всего высокотехнологичного там сочетались с уверенностью, что Китай уже сам себя обрушил с помощью катастрофических мер по "борьбе с вирусом": маски, замороженные производства, самоизоляция и прочее. Надо было только его подтолкнуть — и все.В итоге в мире создалась новая реальность. Две наши дружественные друг другу державы должны были завалиться в результате внешнего воздействия, а произошло наоборот. Запад рассчитывал на одно, а получил другое, и это катастрофа — для них, а не для нас. И последствия этой катастрофы нам наблюдать еще долго.

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

https://ria.ru/20230914/smartfon-1896092421.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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аналитика, китай, россия, пекин, нато