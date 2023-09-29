https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html

Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области

Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области - РИА Новости, 29.09.2023

Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:21

2023-09-29T19:21

2023-09-29T20:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

сумская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили", — написал он.Пострадавших нет, но взрывной волной посечены две машины, уточнил губернатор.Ранее украинские военные обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Осколками снарядов были повреждены здание школы, два частных жилых дома и один автомобиль. Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

белгородская область

сумская область

украина

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белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины