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Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 29.09.2023 (обновлено: 20:29 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html
Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области
Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области - РИА Новости, 29.09.2023
Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:21
2023-09-29T20:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили", — написал он.Пострадавших нет, но взрывной волной посечены две машины, уточнил губернатор.Ранее украинские военные обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Осколками снарядов были повреждены здание школы, два частных жилых дома и один автомобиль. Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал жилой дом в Белгородской области

Гладков: украинский дрон сбросил боеприпас возле дома в Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство возле жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С него было сброшено взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили", — написал он.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.09.2023Посмотреть
Пострадавших нет, но взрывной волной посечены две машины, уточнил губернатор.
Ранее украинские военные обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Осколками снарядов были повреждены здание школы, два частных жилых дома и один автомобиль. Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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