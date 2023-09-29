https://ria.ru/20230929/dron-1899358202.html
Неопознанный дрон парализовал работу крупнейшего немецкого аэропорта
Неопознанный дрон парализовал работу крупнейшего немецкого аэропорта - РИА Новости, 29.09.2023
Неопознанный дрон парализовал работу крупнейшего немецкого аэропорта
Неопознанный беспилотный летательный аппарат привел нарушил на полчаса работу крупнейшей воздушной гавани Германии, аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщило... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:08
2023-09-29T10:08
2023-09-29T10:08
в мире
германия
франкфурт-на-майне
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Неопознанный беспилотный летательный аппарат привел нарушил на полчаса работу крупнейшей воздушной гавани Германии, аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщило информационное агентство DPA. Как сообщил представитель полиции, неизвестный беспилотник был обнаружен в четверг вечером недалеко от аэропорта. После этого были приостановлены полеты примерно на полчаса: несколько рейсов были или отменены, или перенаправлены в другие аэропорты. К утру пятницы ситуация полностью нормализовалась, сейчас в аэропорту нет отмененных рейсов. Кто и зачем запускал беспилотник вблизи аэропорта остается неясным.
https://ria.ru/20230531/drony-1875414504.html
германия
франкфурт-на-майне
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в мире, германия, франкфурт-на-майне
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне
Неопознанный дрон парализовал работу крупнейшего немецкого аэропорта
DPA: неопознанный беспилотник парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне