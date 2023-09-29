https://ria.ru/20230929/dollar-1899424885.html

Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября

Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября - РИА Новости, 29.09.2023

Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября

Курс рубля усиливает снижение в последнюю торговую сессию квартала: доллар превысил уровень 98 рублей, хотя затем откатился ниже, следует из данных Московской... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:06

2023-09-29T14:06

2023-09-29T14:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение в последнюю торговую сессию квартала: доллар превысил уровень 98 рублей, хотя затем откатился ниже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.04 мск растёт на 1 рубль, до 97,80 рубля, юаня – на 11 копеек, до 13,42 рубля, евро – на 1,5 рубля, до 103,71 рубля.Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 8 сентября: 98,04 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа