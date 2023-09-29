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Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября
Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября - РИА Новости, 29.09.2023
Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября
Курс рубля усиливает снижение в последнюю торговую сессию квартала: доллар превысил уровень 98 рублей, хотя затем откатился ниже, следует из данных Московской... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:06
2023-09-29T14:06
2023-09-29T14:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение в последнюю торговую сессию квартала: доллар превысил уровень 98 рублей, хотя затем откатился ниже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.04 мск растёт на 1 рубль, до 97,80 рубля, юаня – на 11 копеек, до 13,42 рубля, евро – на 1,5 рубля, до 103,71 рубля.Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 8 сентября: 98,04 рубля.
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РИА Новости
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Мосбирже поднялся выше 98 рублей впервые с 8 сентября
Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 8 сентября