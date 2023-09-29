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В офисах "Авито" стартовал "Цифровой диктант 2023" - РИА Новости, 29.09.2023
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14:48 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/diktant-1899448795.html
В офисах "Авито" стартовал "Цифровой диктант 2023"
В офисах "Авито" стартовал "Цифровой диктант 2023" - РИА Новости, 29.09.2023
В офисах "Авито" стартовал "Цифровой диктант 2023"
Старт Всероссийской акции по проверке уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант 2023" дан в пятницу в офисах "Авито" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:48
2023-09-29T14:48
авито
технологии
россия
образование - общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Старт Всероссийской акции по проверке уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант 2023" дан в пятницу в офисах "Авито" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба онлайн-платформы. В рамках церемонии открытия акции топ-менеджеры "Авито" также объявили о запуске онлайн-игры для всех возрастов, обучающей правилам безопасности в сети. "Цифровой диктант" - крупнейшая в России акция для оценки уровня цифровой грамотности населения. Принять участие в ней может любой житель страны в возрасте от 10 лет и старше. Вопросы разделены по возрастным уровням и смысловым блокам. Пройти диктант и узнать свой уровень цифровой грамотности можно онлайн в период с 29 сентября по 15 октября включительно. Затем организаторы обнародуют сводную статистику и оценят общий уровень цифровой грамотности участников. Организаторы диктанта - РАЭК, АНО "Цифровая экономика", Минцифры, "Авито". Как отметили в "Авито", онлайн-платформа поддержала акцию уже во второй раз — компания была генеральным партнером самого первого диктанта в 2019 году. Тогда число его участников составило около 40 тысяч, а в прошлом году оно превысило 900 тысяч человек. Эксперты онлайн-платформы приняли участие в подготовке вопросов для диктанта. Они касаются умения безопасно совершать сделки в интернете и использовать цифровые сервисы как инструмент разумного потребления и помощи благотворительным фондам. Участниками церемонии открытия акции стали представители крупного бизнеса, государственных организаций, вузов, СМИ, и обычные интернет-пользователи. Они обсудили, почему знание правил цифровой гигиены так важно сегодня, и какие действия необходимо предпринять бизнесу и государству, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности в интернете. "Мы значительный игрок на этом рынке. Поэтому кто, если не мы, мог стать генеральным партнером "Цифрового диктанта". Нашими услугами пользуется больше половины взрослого населения России. Как игрок такого масштаба, мы чувствуем за собой ответственность и готовы продвигать безопасность как внутри платформы, так и в целом по стране. Мы достигли больших успехов в рамках собственной платформы: за три года число жалоб на небезопасное поведение на платформе снизилось в 65 раз", - сказал управляющий партнер "Авито" по поддержке бизнеса Сергей Пивень. Как указал управляющий партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз, компания стремится обеспечивать безопасный путь для пользователей, инвестируя в технологии. "Мы формируем цифровую репутацию, позволяя сохранять историю сделок, рейтинг и отзывы, проходить проверки подлинности профиля и получать цифровые бейджи. В то же время мы сохраняем высокий уровень приватности данных, скрывая номера телефонов и позволяя общаться онлайн внутри приложения. Сам я стараюсь при совершении любых действий в интернете соблюдать главные правила: сохранять в тайне личные данные и использовать только безопасные сервисы для заключения сделок. Эти же правила мы стремимся донести и до каждого пользователя интернет-сервисов", - привели в пресс-службе его слова. Представители "Авито" также рассказали, что для рассказа о теме безопасности компания задействует и такой инструмент как онлайн-игры. Так, в пятницу запущена онлайн-игра "Стражи Авито". Это обучающая игра, рассчитанная на три поколения пользователей: детей, подростков и взрослых. Для каждого возраста разработан уникальный сценарий. В работе над проектом принимали участие студенты и школьники-олимпиадники, что помогло сделать игру ближе к аудитории.
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авито, технологии, россия, образование - общество
Авито, Технологии, Россия, Образование - Общество

В офисах "Авито" стартовал "Цифровой диктант 2023"

© Фото : предоставлено пресс-службой АвитоОфис компании "Аvito"
Офис компании Аvito - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Авито
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Старт Всероссийской акции по проверке уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант 2023" дан в пятницу в офисах "Авито" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
В рамках церемонии открытия акции топ-менеджеры "Авито" также объявили о запуске онлайн-игры для всех возрастов, обучающей правилам безопасности в сети.
"Цифровой диктант" - крупнейшая в России акция для оценки уровня цифровой грамотности населения. Принять участие в ней может любой житель страны в возрасте от 10 лет и старше. Вопросы разделены по возрастным уровням и смысловым блокам. Пройти диктант и узнать свой уровень цифровой грамотности можно онлайн в период с 29 сентября по 15 октября включительно. Затем организаторы обнародуют сводную статистику и оценят общий уровень цифровой грамотности участников.
Организаторы диктанта - РАЭК, АНО "Цифровая экономика", Минцифры, "Авито". Как отметили в "Авито", онлайн-платформа поддержала акцию уже во второй раз — компания была генеральным партнером самого первого диктанта в 2019 году. Тогда число его участников составило около 40 тысяч, а в прошлом году оно превысило 900 тысяч человек. Эксперты онлайн-платформы приняли участие в подготовке вопросов для диктанта. Они касаются умения безопасно совершать сделки в интернете и использовать цифровые сервисы как инструмент разумного потребления и помощи благотворительным фондам.
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Участниками церемонии открытия акции стали представители крупного бизнеса, государственных организаций, вузов, СМИ, и обычные интернет-пользователи. Они обсудили, почему знание правил цифровой гигиены так важно сегодня, и какие действия необходимо предпринять бизнесу и государству, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности в интернете.
«
"Мы значительный игрок на этом рынке. Поэтому кто, если не мы, мог стать генеральным партнером "Цифрового диктанта". Нашими услугами пользуется больше половины взрослого населения России. Как игрок такого масштаба, мы чувствуем за собой ответственность и готовы продвигать безопасность как внутри платформы, так и в целом по стране. Мы достигли больших успехов в рамках собственной платформы: за три года число жалоб на небезопасное поведение на платформе снизилось в 65 раз", - сказал управляющий партнер "Авито" по поддержке бизнеса Сергей Пивень.
Как указал управляющий партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз, компания стремится обеспечивать безопасный путь для пользователей, инвестируя в технологии.
«
"Мы формируем цифровую репутацию, позволяя сохранять историю сделок, рейтинг и отзывы, проходить проверки подлинности профиля и получать цифровые бейджи. В то же время мы сохраняем высокий уровень приватности данных, скрывая номера телефонов и позволяя общаться онлайн внутри приложения. Сам я стараюсь при совершении любых действий в интернете соблюдать главные правила: сохранять в тайне личные данные и использовать только безопасные сервисы для заключения сделок. Эти же правила мы стремимся донести и до каждого пользователя интернет-сервисов", - привели в пресс-службе его слова.
Представители "Авито" также рассказали, что для рассказа о теме безопасности компания задействует и такой инструмент как онлайн-игры. Так, в пятницу запущена онлайн-игра "Стражи Авито". Это обучающая игра, рассчитанная на три поколения пользователей: детей, подростков и взрослых. Для каждого возраста разработан уникальный сценарий. В работе над проектом принимали участие студенты и школьники-олимпиадники, что помогло сделать игру ближе к аудитории.
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