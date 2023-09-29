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СК завел дело из-за угроз обозревателю РИА Новости Сергейцеву

СК завел дело из-за угроз обозревателю РИА Новости Сергейцеву - РИА Новости, 29.09.2023

СК завел дело из-за угроз обозревателю РИА Новости Сергейцеву

СК завел уголовное дело после того, как обозревателю РИА Новости Тимофею Сергейцеву под дверь квартиры подкинули свиную голову, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:03

2023-09-29T19:03

2023-09-29T20:39

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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юлия иванова

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. СК завел уголовное дело после того, как обозревателю РИА Новости Тимофею Сергейцеву под дверь квартиры подкинули свиную голову, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК России ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", — сказала собеседница агентства.Сейчас следствие устанавливает причастных к преступлению.Об инциденте стало известно в среду. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Сергейцев нашел голову свиньи в черном пакете под дверью своей квартиры 26 сентября. Ранее ему угрожали неизвестные, звонили по телефону и присылали письма.Вскоре об аналогичном случае РИА Новости сообщил военный эксперт Константин Сивков. Он обнаружил свиную голову под дверью квартиры 19 сентября, после чего ему позвонили неизвестные и потребовали отказаться от поддержки спецоперации и действий Владимира Путина.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, юлия иванова