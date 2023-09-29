https://ria.ru/20230929/chekhiya-1899391204.html

Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой

Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой - РИА Новости, 29.09.2023

Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой

Решение Чехии назвать Россию самой серьезной угрозой для безопасности страны связано с отсутствием суверенитета у Праги в вопросах обороны и противостоянием... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:23

2023-09-29T12:23

2023-09-29T12:23

россия

чехия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152417/87/1524178716_37:0:3678:2048_1920x0_80_0_0_809a32f54599af2496c7a880ed1cc844.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Решение Чехии назвать Россию самой серьезной угрозой для безопасности страны связано с отсутствием суверенитета у Праги в вопросах обороны и противостоянием между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Издание Seznam Zprávy сообщило, что в новой оборонной стратегии Чехии самой серьезной угрозой для страны названа Россия. Документ уже одобрил совет безопасности республики, в октябре ожидается голосование в правительстве. "Как территория размещения американских сил, Чехия фиксирует в своих документах те угрозы, которые являются важными для США, а не для себя, поскольку у Чехии нет суверенитета в вопросах безопасности", - рассказал Бордачев. Эксперт отметил, что отсутствие суверенитета в вопросах обороны связано с членством Праги в НАТО. При этом решение назвать Россию главной угрозой национальной безопасности делается не для Москвы, а чтобы "в очередной раз на своем конституционном уровне зафиксировать свой статус территориальной базы для размещения войск США". "У США вражда с Россией, поэтому все сателлиты США тоже фиксируют, что у них вражда с Россией", - заключил Бордачев.

https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html

https://ria.ru/20230906/vsu-1894548153.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, чехия, политика