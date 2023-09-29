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Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой - РИА Новости, 29.09.2023
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12:23 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/chekhiya-1899391204.html
Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой
Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой - РИА Новости, 29.09.2023
Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой
Решение Чехии назвать Россию самой серьезной угрозой для безопасности страны связано с отсутствием суверенитета у Праги в вопросах обороны и противостоянием... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:23
2023-09-29T12:23
россия
чехия
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Решение Чехии назвать Россию самой серьезной угрозой для безопасности страны связано с отсутствием суверенитета у Праги в вопросах обороны и противостоянием между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Издание Seznam Zprávy сообщило, что в новой оборонной стратегии Чехии самой серьезной угрозой для страны названа Россия. Документ уже одобрил совет безопасности республики, в октябре ожидается голосование в правительстве. "Как территория размещения американских сил, Чехия фиксирует в своих документах те угрозы, которые являются важными для США, а не для себя, поскольку у Чехии нет суверенитета в вопросах безопасности", - рассказал Бордачев. Эксперт отметил, что отсутствие суверенитета в вопросах обороны связано с членством Праги в НАТО. При этом решение назвать Россию главной угрозой национальной безопасности делается не для Москвы, а чтобы "в очередной раз на своем конституционном уровне зафиксировать свой статус территориальной базы для размещения войск США". "У США вражда с Россией, поэтому все сателлиты США тоже фиксируют, что у них вражда с Россией", - заключил Бордачев.
https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html
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россия, чехия, политика
Россия, Чехия, Политика
Эксперт предположил, почему Чехия назвала Россию главной угрозой

Эксперт: Чехия назвала Россию главной угрозой из-за отсутствия суверенитета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКостел святого Микулаша на Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Решение Чехии назвать Россию самой серьезной угрозой для безопасности страны связано с отсутствием суверенитета у Праги в вопросах обороны и противостоянием между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.
Издание Seznam Zprávy сообщило, что в новой оборонной стратегии Чехии самой серьезной угрозой для страны названа Россия. Документ уже одобрил совет безопасности республики, в октябре ожидается голосование в правительстве.
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"Как территория размещения американских сил, Чехия фиксирует в своих документах те угрозы, которые являются важными для США, а не для себя, поскольку у Чехии нет суверенитета в вопросах безопасности", - рассказал Бордачев.
Эксперт отметил, что отсутствие суверенитета в вопросах обороны связано с членством Праги в НАТО. При этом решение назвать Россию главной угрозой национальной безопасности делается не для Москвы, а чтобы "в очередной раз на своем конституционном уровне зафиксировать свой статус территориальной базы для размещения войск США".
"У США вражда с Россией, поэтому все сателлиты США тоже фиксируют, что у них вражда с Россией", - заключил Бордачев.
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