https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899484850.html

Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября

Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября - РИА Новости, 29.09.2023

Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября

Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:58

2023-09-29T15:58

2023-09-29T16:23

экономика

госдума рф

бюджет

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина."Решение было принято на дополнительном заседании Совета ГД. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 29 сентября, провел дополнительное заседание Совета ГД. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание ГД в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета", - сообщила пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, госдума рф, бюджет