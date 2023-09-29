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Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября - РИА Новости, 29.09.2023
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15:58 29.09.2023 (обновлено: 16:23 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899484850.html
Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября
Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября - РИА Новости, 29.09.2023
Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября
Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:58
2023-09-29T16:23
экономика
госдума рф
бюджет
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина."Решение было принято на дополнительном заседании Совета ГД. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 29 сентября, провел дополнительное заседание Совета ГД. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание ГД в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета", - сообщила пресс-служба Госдумы.
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экономика, госдума рф, бюджет
Экономика, Госдума РФ, Бюджет
Проект бюджета начнут рассматривать в Госдуме 26 октября

Проект бюджета на 2024-2026 годы рассмотрен в Госдуме в первом чтении 26 октября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в первом чтении 26 октября в Госдуме, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
«
"Решение было принято на дополнительном заседании Совета ГД. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 29 сентября, провел дополнительное заседание Совета ГД. Было принято решение рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября. Пленарное заседание ГД в этот день будет посвящено только обсуждению бюджета", - сообщила пресс-служба Госдумы.
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