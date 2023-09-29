https://ria.ru/20230929/byudzhet-1899459112.html

В Госдуме начнут рассмотрение проекта бюджета на 2024-2026 годы

В Госдуме начнут рассмотрение проекта бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 29.09.2023

В Госдуме начнут рассмотрение проекта бюджета на 2024-2026 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 16 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, внесенного... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:06

2023-09-29T15:06

2023-09-29T15:06

экономика

россия

андрей макаров

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 16 октября начнет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, внесенного правительством в пятницу в нижнюю палату парламента, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Макаров. "Первое заседание комитета по бюджету, на котором проект бюджета доложит официальный представитель правительства - министр финансов Антон Германович Силуанов, где мы заслушаем заключение Счетной палаты, мнение Центрального банка и прогноз социально экономического развития России, подготовленный министерством экономического развития, состоится 16 октября", - сказал Макаров. После этого бюджетный комитет, по его словам, "практически в круглосуточном режиме будет рассматривать каждую государственную программу, каждую цифру, каждое мероприятие, обоснование". Причем это рассмотрение будет проходить совместно с профильными комитетами и с обязательным докладом профильного министра по конкретной госпрограмме. "Указание о необходимости участия всех министров при рассмотрении государственных программ дал председатель правительства. И как показывает прошлый год, указание председателя правительства всеми выполняется", - заметил Макаров. Он также сказал, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина будет обеспечена возможность "максимально широкого участия региональных законодательных собраний в обсуждении бюджета" на заседаниях бюджетного комитета. "Технические возможности нам это позволяют. У нас будут участвовать все председатели комитетов по бюджету законодательных собраний регионов", - пояснил он. Макаров также обратил внимание, что проект бюджета на ближайшие три года готовился "в очень сложных условиях" и при его формировании необходимо было ответить на вопросы о том, как решать те главные задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. "В первую очередь, это, конечно же, оборона страны, оборонная промышленность, это развитие экономики, но одновременно - это поддержка людей", - пояснил глава бюджетного комитета. "Каким бы сложным ни был бюджет, какие бы сложные ни были экономические условия, какие бы новые санкции ни придумали наши бывшие партнеры, главным условием бюджета было и остается полное выполнение всех социальных обязательств государства", - подчеркнул Макаров. "И я надеюсь, что та работа, которую мы провели вместе с правительством, - она позволяет сделать уже сегодня вывод, что, да, все социальные обязательства будут безусловно выполнены, а вот над всем остальным нам предстоит работать", - добавил он. Как сообщили РИА новости в аппарате Госдумы, на рассмотрение в первом чтении проект бюджета планируется вынести 26 октября, во втором - 16 ноября, в третьем - 21 ноября.

https://ria.ru/20230918/byudzhet-1897019583.html

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077438.html

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экономика, россия, андрей макаров, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф