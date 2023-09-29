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В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА

В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2023

В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА

Более 2 тысяч человек в Беловском районе Курской области остаются без электричества после атаки БПЛА утром в пятницу, восстановить планируют к вечеру, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:06

2023-09-29T14:06

2023-09-29T14:10

происшествия

курская область

беловский район

роман старовойт

россия

бпла

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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч человек в Беловском районе Курской области остаются без электричества после атаки БПЛА утром в пятницу, восстановить планируют к вечеру, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область. Силами ПВО было сбито 10 БПЛА. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего больница и пять населенных пунктов, в которых проживает пять тысяч человек, остались без электричества. "На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Беловской ЦРБ при отключении электричества сработал дизель-генератор, сейчас больница работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230929/bespilotnik-1899362196.html

курская область

беловский район

россия

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происшествия, курская область, беловский район, роман старовойт, россия, бпла