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В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2023
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14:06 29.09.2023 (обновлено: 14:10 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/bpla-1899424553.html
В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА
В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2023
В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА
Более 2 тысяч человек в Беловском районе Курской области остаются без электричества после атаки БПЛА утром в пятницу, восстановить планируют к вечеру, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:06
2023-09-29T14:10
происшествия
курская область
беловский район
роман старовойт
россия
бпла
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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч человек в Беловском районе Курской области остаются без электричества после атаки БПЛА утром в пятницу, восстановить планируют к вечеру, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область. Силами ПВО было сбито 10 БПЛА. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего больница и пять населенных пунктов, в которых проживает пять тысяч человек, остались без электричества. "На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Беловской ЦРБ при отключении электричества сработал дизель-генератор, сейчас больница работает в штатном режиме.
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курская область
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происшествия, курская область, беловский район, роман старовойт, россия, бпла
Происшествия, Курская область, Беловский район, Роман Старовойт, Россия, БПЛА
В Курской области две тысячи человек остались без света после атаки БПЛА

Старовойт: из-за атаки БПЛА по Курской области 2 тыс человек остались без света

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч человек в Беловском районе Курской области остаются без электричества после атаки БПЛА утром в пятницу, восстановить планируют к вечеру, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Утром в пятницу украинские беспилотники массово атаковали Курскую область. Силами ПВО было сбито 10 БПЛА. По информации губернатора Романа Старовойта, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего больница и пять населенных пунктов, в которых проживает пять тысяч человек, остались без электричества.
"На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Беловской ЦРБ при отключении электричества сработал дизель-генератор, сейчас больница работает в штатном режиме.
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ПроисшествияКурская областьБеловский районРоман СтаровойтРоссияБПЛА
 
 
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