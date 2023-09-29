https://ria.ru/20230929/borsch-1899543946.html
Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации
Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации - РИА Новости, 29.09.2023
Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации
Мастерицы из Удмуртии готовят ароматный "сухой борщ" со вкусом "как дома", чтобы отправить участникам спецоперации, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:34
2023-09-29T19:34
2023-09-29T19:34
надежные люди
общество
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899541336_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d71ab8aba6bee0bbeab53142c5061eae.jpg
УФА, 29 сен - РИА Новости. Мастерицы из Удмуртии готовят ароматный "сухой борщ" со вкусом "как дома", чтобы отправить участникам спецоперации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семёнов в Telegram-канале. "Ароматный борщ со вкусом "как дома" получат скоро наши ребята на передовой. Такое теплое послание передают им мастерицы женского движения Единой России и комитета семей воинов Отечества. В честь Дня воссоединения новых регионов с Россией они провели мастер-класс для всех желающих по приготовлению "сухого супа", - написал Семёнов.По словам председателя удмуртского правительства, все ингредиенты борща варятся или запекаются и с помощью вакууматора упаковываются в прочный пакет. Продукты в нем не контактируют с воздухом и потому могут храниться долго. Бойцам останется только добавить воды и разогреть. "Первые комплекты отправятся в зону СВО с ближайшей партией гуманитарной помощи", - пояснил Семенов. По его данным, неравнодушные жители Удмуртии, благотворительный фонд "Сообщество", предприниматели и предприятия республики уже отправили бойцам в зону СВО больше 1 тысячи тонн груза: продуктов, оборудования, материалов, лекарств, маскировочных сетей и многого другого.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899541336_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b8c035360a53d06c48dea8d01cc6090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единая россия
Надежные люди, Общество, Россия, Единая Россия
Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации
Семенов: жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации
УФА, 29 сен - РИА Новости.
Мастерицы из Удмуртии готовят ароматный "сухой борщ" со вкусом "как дома", чтобы отправить участникам спецоперации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семёнов в Telegram-канале
.
"Ароматный борщ со вкусом "как дома" получат скоро наши ребята на передовой. Такое теплое послание передают им мастерицы женского движения Единой России
и комитета семей воинов Отечества. В честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
они провели мастер-класс для всех желающих по приготовлению "сухого супа", - написал Семёнов.
По словам председателя удмуртского правительства, все ингредиенты борща варятся или запекаются и с помощью вакууматора упаковываются в прочный пакет. Продукты в нем не контактируют с воздухом и потому могут храниться долго. Бойцам останется только добавить воды и разогреть.
"Первые комплекты отправятся в зону СВО с ближайшей партией гуманитарной помощи", - пояснил Семенов.
По его данным, неравнодушные жители Удмуртии, благотворительный фонд "Сообщество", предприниматели и предприятия республики уже отправили бойцам в зону СВО больше 1 тысячи тонн груза: продуктов, оборудования, материалов, лекарств, маскировочных сетей и многого другого.
"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту