https://ria.ru/20230929/borsch-1899543946.html

Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации

Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации - РИА Новости, 29.09.2023

Жительницы Удмуртии готовят "сухой борщ" для участников спецоперации

Мастерицы из Удмуртии готовят ароматный "сухой борщ" со вкусом "как дома", чтобы отправить участникам спецоперации, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:34

2023-09-29T19:34

2023-09-29T19:34

надежные люди

общество

россия

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899541336_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d71ab8aba6bee0bbeab53142c5061eae.jpg

УФА, 29 сен - РИА Новости. Мастерицы из Удмуртии готовят ароматный "сухой борщ" со вкусом "как дома", чтобы отправить участникам спецоперации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семёнов в Telegram-канале. "Ароматный борщ со вкусом "как дома" получат скоро наши ребята на передовой. Такое теплое послание передают им мастерицы женского движения Единой России и комитета семей воинов Отечества. В честь Дня воссоединения новых регионов с Россией они провели мастер-класс для всех желающих по приготовлению "сухого супа", - написал Семёнов.По словам председателя удмуртского правительства, все ингредиенты борща варятся или запекаются и с помощью вакууматора упаковываются в прочный пакет. Продукты в нем не контактируют с воздухом и потому могут храниться долго. Бойцам останется только добавить воды и разогреть. "Первые комплекты отправятся в зону СВО с ближайшей партией гуманитарной помощи", - пояснил Семенов. По его данным, неравнодушные жители Удмуртии, благотворительный фонд "Сообщество", предприниматели и предприятия республики уже отправили бойцам в зону СВО больше 1 тысячи тонн груза: продуктов, оборудования, материалов, лекарств, маскировочных сетей и многого другого.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, единая россия