https://ria.ru/20230929/bezhentsy-1899382445.html

Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах

Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах - РИА Новости, 29.09.2023

Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах

Пользователи соцсети Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европа будет поддерживать сбежавших от "путинских бомб" украинских... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:50

2023-09-29T11:50

2023-09-29T11:50

в мире

европа

лампедуза

канада

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европа будет поддерживать сбежавших от "путинских бомб" украинских беженцев столько, сколько потребуется."Европейцам стоит открыть не только свой карман, но и глаза", — написал читатель."Отправьте их обратно во Львов", — попросил второй."Как насчет того, чтобы принять африканцев с Лампедузы, или сирийцев, или афганцев, прибывающих в страну? Вы тоже откроете свое сердце?" — задался вопросом другой."Столько, сколько потребуется…" Спросите у Наполеона, чем это закончилось", — посоветовал комментатор."Кажется, госпожа фон дер Ляйен не упомянула толпу, рукоплещущую вместе с Зеленским украинскому ветерану СС в Канаде, а также о неоднократных бесчинствах неонацистских группировок в отношении населения Донбасса. Вероятно, это и есть "европейские ценности", — резюмировали в дискуссии.В рамках временной защиты беженцы из Украины имеют в Европейском союзе среди прочего такие же права на работу, социальное обеспечение, медицинское обслуживание или образование, что и граждане Евросоюза. Эта защита закреплена в директиве ЕС, которая была впервые введена в действие в марте 2022 года.

https://ria.ru/20230919/bezhentsy-1897289449.html

https://ria.ru/20230725/evrosoyuz-1886212344.html

европа

лампедуза

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, лампедуза, канада, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз