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Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах - РИА Новости, 29.09.2023
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11:50 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/bezhentsy-1899382445.html
Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах
Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах - РИА Новости, 29.09.2023
Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах
Пользователи соцсети Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европа будет поддерживать сбежавших от "путинских бомб" украинских... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:50
2023-09-29T11:50
в мире
европа
лампедуза
канада
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европа будет поддерживать сбежавших от "путинских бомб" украинских беженцев столько, сколько потребуется."Европейцам стоит открыть не только свой карман, но и глаза", — написал читатель."Отправьте их обратно во Львов", — попросил второй."Как насчет того, чтобы принять африканцев с Лампедузы, или сирийцев, или афганцев, прибывающих в страну? Вы тоже откроете свое сердце?" — задался вопросом другой."Столько, сколько потребуется…" Спросите у Наполеона, чем это закончилось", — посоветовал комментатор."Кажется, госпожа фон дер Ляйен не упомянула толпу, рукоплещущую вместе с Зеленским украинскому ветерану СС в Канаде, а также о неоднократных бесчинствах неонацистских группировок в отношении населения Донбасса. Вероятно, это и есть "европейские ценности", — резюмировали в дискуссии.В рамках временной защиты беженцы из Украины имеют в Европейском союзе среди прочего такие же права на работу, социальное обеспечение, медицинское обслуживание или образование, что и граждане Евросоюза. Эта защита закреплена в директиве ЕС, которая была впервые введена в действие в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230919/bezhentsy-1897289449.html
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в мире, европа, лампедуза, канада, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Лампедуза, Канада, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен оказалась в глупом положении после слов о Путине и беженцах

Пользователи Х высмеяли фон дер Ляйен за слова об украинских беженцах

© AP Photo / Jean-Francois BadiasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую, что Европа будет поддерживать сбежавших от "путинских бомб" украинских беженцев столько, сколько потребуется.
"Европейцам стоит открыть не только свой карман, но и глаза", — написал читатель.
"Отправьте их обратно во Львов", — попросил второй.
"Как насчет того, чтобы принять африканцев с Лампедузы, или сирийцев, или афганцев, прибывающих в страну? Вы тоже откроете свое сердце?" — задался вопросом другой.
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"Столько, сколько потребуется…" Спросите у Наполеона, чем это закончилось", — посоветовал комментатор.
"Кажется, госпожа фон дер Ляйен не упомянула толпу, рукоплещущую вместе с Зеленским украинскому ветерану СС в Канаде, а также о неоднократных бесчинствах неонацистских группировок в отношении населения Донбасса. Вероятно, это и есть "европейские ценности", — резюмировали в дискуссии.
В рамках временной защиты беженцы из Украины имеют в Европейском союзе среди прочего такие же права на работу, социальное обеспечение, медицинское обслуживание или образование, что и граждане Евросоюза. Эта защита закреплена в директиве ЕС, которая была впервые введена в действие в марте 2022 года.
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В миреЕвропаЛампедузаКанадаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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