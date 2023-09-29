https://ria.ru/20230929/bespilotniki-1899545691.html

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 29.09.2023

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

Запрет на использование беспилотников в Тверской области продлен до 1 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:54

2023-09-29T19:54

2023-09-29T19:54

игорь руденя

россия

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Тверской области продлен до 1 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. В апреле правительство области ввело запрет на использование беспилотников до 15 мая, затем он был дважды продлен - сначала до 1 июля, а затем до 1 октября. "В Тверской области до 1 апреля 2024 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Уточняется, что за нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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игорь руденя, россия, общество