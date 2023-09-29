https://ria.ru/20230929/bespilotniki-1899335812.html
В Калужской и Курской областях уничтожили 11 беспилотников
В Калужской и Курской областях уничтожили 11 беспилотников - РИА Новости, 29.09.2023
В Калужской и Курской областях уничтожили 11 беспилотников
Минувшей ночью силы ПВО сбили над Курской и Калужской областями более десятка украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:55
2023-09-29T06:55
2023-09-29T09:30
специальная военная операция на украине
курская область
калужская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО сбили над Курской и Калужской областями более десятка украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны."В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один — над территорией Калужской области и десять — над Курской", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html
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курская область, калужская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Калужская область, Россия, Происшествия
В Калужской и Курской областях уничтожили 11 беспилотников
МО: в Калужской и Курской областях силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских БПЛА