https://ria.ru/20230929/bespilotnik-1899333025.html

Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Беспилотник повредил подстанцию в Курской области - РИА Новости, 29.09.2023

Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:07

2023-09-29T05:07

2023-09-29T05:10

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

беловский район

курский район

роман старовойт

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", — написал Старовойт.К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно, уточнил губернатор.Немногим ранее Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html

курская область

беловский район

курский район

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происшествия, курская область, беловский район, курский район, роман старовойт