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Беспилотник повредил подстанцию в Курской области - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 29.09.2023 (обновлено: 05:10 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/bespilotnik-1899333025.html
Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
Беспилотник повредил подстанцию в Курской области - РИА Новости, 29.09.2023
Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:07
2023-09-29T05:10
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
курский район
роман старовойт
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", — написал Старовойт.К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно, уточнил губернатор.Немногим ранее Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html
курская область
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происшествия, курская область, беловский район, курский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Курский район, Роман Старовойт
Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Старовойт: в Курской области БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, обесточив пять населенных пунктов и больницу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", — написал Старовойт.
К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно, уточнил губернатор.
Немногим ранее Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районКурский районРоман Старовойт
 
 
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