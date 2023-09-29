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Спрятался за беременную. Раскрыта подлинная суть западных политиков - РИА Новости, 29.09.2023
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02:35 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/beremennaya-1899326760.html
Спрятался за беременную. Раскрыта подлинная суть западных политиков
Спрятался за беременную. Раскрыта подлинная суть западных политиков - РИА Новости, 29.09.2023
Спрятался за беременную. Раскрыта подлинная суть западных политиков
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем, заявил журналист Дэвид Крэйден в РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:35
2023-09-29T02:35
в мире
канада
джастин трюдо
ярослав хунка
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем, заявил журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted.&quot;В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник, а вместо себя он поставил своего лидера палаты — беременную женщину (Карину Гулд, занимающую должность лидера правительства Канады в палате общин. — Прим. ред.). Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого&quot;, — сказал он.По мнению Крэйдена, Трюдо пошел на такой шаг, чтобы Гулд приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции.Скандал разразился после того, как 22 сентября в канадский парламент в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо впоследствии извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
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в мире, канада, джастин трюдо, ярослав хунка
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Ярослав Хунка
Спрятался за беременную. Раскрыта подлинная суть западных политиков

Журналист Крэйден заявил, что Трюдо спрятался за беременную в парламенте Канады

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский в парламенте Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем, заявил журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted.
«

"В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник, а вместо себя он поставил своего лидера палаты — беременную женщину (Карину Гулд, занимающую должность лидера правительства Канады в палате общин. — Прим. ред.). Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого", — сказал он.

По мнению Крэйдена, Трюдо пошел на такой шаг, чтобы Гулд приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции.
Скандал разразился после того, как 22 сентября в канадский парламент в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо впоследствии извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В миреКанадаДжастин ТрюдоЯрослав Хунка
 
 
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