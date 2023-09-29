Спрятался за беременную. Раскрыта подлинная суть западных политиков
Журналист Крэйден заявил, что Трюдо спрятался за беременную в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем, заявил журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted.
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"В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник, а вместо себя он поставил своего лидера палаты — беременную женщину (Карину Гулд, занимающую должность лидера правительства Канады в палате общин. — Прим. ред.). Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого", — сказал он.
По мнению Крэйдена, Трюдо пошел на такой шаг, чтобы Гулд приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции.
Скандал разразился после того, как 22 сентября в канадский парламент в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо впоследствии извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.