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Сотрудники силовых структур Бурятии закупили шесть автомобилей для нужд СВО - РИА Новости, 29.09.2023
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09:06 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/avtomobili-1899347204.html
Сотрудники силовых структур Бурятии закупили шесть автомобилей для нужд СВО
Сотрудники силовых структур Бурятии закупили шесть автомобилей для нужд СВО - РИА Новости, 29.09.2023
Сотрудники силовых структур Бурятии закупили шесть автомобилей для нужд СВО
В Бурятии сотрудники прокуратуры, ФСБ, СК, МЧС, УФСИН и других служб закупили шесть автомобилей повышенной проходимости для нужд спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:06
2023-09-29T09:06
надежные люди
россия
алексей цыденов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 29 сен – РИА Новости. В Бурятии сотрудники прокуратуры, ФСБ, СК, МЧС, УФСИН и других служб закупили шесть автомобилей повышенной проходимости для нужд спецоперации, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Сотрудники прокуратуры, управления ФСБ, Следственного управления СК РФ, Главного управления МЧС, УФСИН, управления федеральной службы судебных приставов Бурятии собрали средства и закупили для наших воинов-земляков на СВО шесть автомобилей повышенной проходимости и дополнительные комплекты шин для каждой машины", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что автомобили уже в пути и уже в ближайшее время будут переданы на передовой. Ранее Цыденов сообщал, что АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", созданная правительством Бурятии, в постоянном режиме получает и обрабатывает заявки от воинских частей республики и почти ежедневно отправляет закупленные техсредства и необходимые вещи в зону спецоперации.
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россия, алексей цыденов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Надежные люди, Россия, Алексей Цыденов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники силовых структур Бурятии закупили шесть автомобилей для нужд СВО

Цыденов: сотрудники силовых структур Бурятии закупили 6 автомобилей для нужд СВО

© Фото : пресс-служба главы БурятииАвтомобили, закупленные сотрудниками силовых структур Бурятии, для нужд СВО. Кадр видео
Автомобили, закупленные сотрудниками силовых структур Бурятии, для нужд СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
Автомобили, закупленные сотрудниками силовых структур Бурятии, для нужд СВО. Кадр видео
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УЛАН-УДЭ, 29 сен – РИА Новости. В Бурятии сотрудники прокуратуры, ФСБ, СК, МЧС, УФСИН и других служб закупили шесть автомобилей повышенной проходимости для нужд спецоперации, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«
"Сотрудники прокуратуры, управления ФСБ, Следственного управления СК РФ, Главного управления МЧС, УФСИН, управления федеральной службы судебных приставов Бурятии собрали средства и закупили для наших воинов-земляков на СВО шесть автомобилей повышенной проходимости и дополнительные комплекты шин для каждой машины", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что автомобили уже в пути и уже в ближайшее время будут переданы на передовой.
Ранее Цыденов сообщал, что АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", созданная правительством Бурятии, в постоянном режиме получает и обрабатывает заявки от воинских частей республики и почти ежедневно отправляет закупленные техсредства и необходимые вещи в зону спецоперации.
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Надежные людиРоссияАлексей ЦыденовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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