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В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек - РИА Новости, 29.09.2023
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21:50 29.09.2023
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В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек
В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек - РИА Новости, 29.09.2023
В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Химкинском бульваре в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:50
2023-09-29T21:50
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Химкинском бульваре в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на Химкинском бульваре в районе дома 23 произошло ДТП с участием 4 автомобилей, один из которых врезался в ограждение. "Пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек

На северо-западе Москвы столкнулись четыре машины, пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Химкинском бульваре в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, на Химкинском бульваре в районе дома 23 произошло ДТП с участием 4 автомобилей, один из которых врезался в ограждение.
"Пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.
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