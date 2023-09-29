https://ria.ru/20230929/avariya-1899561852.html

В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек

В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек - РИА Новости, 29.09.2023

В Москве столкнулись четыре машины, пострадал человек

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Химкинском бульваре в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:50

2023-09-29T21:50

2023-09-29T21:50

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Химкинском бульваре в Москве, один человек пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на Химкинском бульваре в районе дома 23 произошло ДТП с участием 4 автомобилей, один из которых врезался в ограждение. "Пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2023

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происшествия, москва, россия