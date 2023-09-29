https://ria.ru/20230929/avariya-1899437747.html

В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.09.2023

В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:32

2023-09-29T14:32

2023-09-29T14:42

происшествия

астрахань

астраханская область

кировский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Столкнулись легковушка и пассажирская "Газель". Один погибший, пять пострадавших", - сказал он. В свою очередь, представитель прокуратуры Астраханской области сообщил агентству, что авария с маршруткой произошла в пятницу на улице Софьи Перовской в Астрахани. "На место выехали прокурор города и Кировского района. Обстоятельства выясняются", - сказал он.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

астрахань

астраханская область

кировский район

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происшествия, астрахань, астраханская область, кировский район