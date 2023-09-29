В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
В ДТП с маршруткой и легковушкой в Астрахани погиб человек, еще пять пострадали
© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Столкнулись легковушка и пассажирская "Газель". Один погибший, пять пострадавших", - сказал он.
© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
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© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
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На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
1 из 2
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
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В свою очередь, представитель прокуратуры Астраханской области сообщил агентству, что авария с маршруткой произошла в пятницу на улице Софьи Перовской в Астрахани. "На место выехали прокурор города и Кировского района. Обстоятельства выясняются", - сказал он.