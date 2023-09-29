Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 29.09.2023 (обновлено: 14:42 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/avariya-1899437747.html
В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.09.2023
В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:32
2023-09-29T14:42
происшествия
астрахань
астраханская область
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899440938_0:67:1024:643_1920x0_80_0_0_dbcea75d27148d7eb5bb9141267a31ae.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Столкнулись легковушка и пассажирская "Газель". Один погибший, пять пострадавших", - сказал он. В свою очередь, представитель прокуратуры Астраханской области сообщил агентству, что авария с маршруткой произошла в пятницу на улице Софьи Перовской в Астрахани. "На место выехали прокурор города и Кировского района. Обстоятельства выясняются", - сказал он.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
астрахань
астраханская область
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899440938_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4c358c5bd5a5318e6109dcd4758b924d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, астраханская область, кировский район
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Кировский район
В Астрахани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В ДТП с маршруткой и легковушкой в Астрахани погиб человек, еще пять пострадали

© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : прокуратура Астраханской области
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Столкнулись легковушка и пассажирская "Газель". Один погибший, пять пострадавших", - сказал он.
© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
© Фото : прокуратура Астраханской области
1 из 2
© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
© Фото : прокуратура Астраханской области
2 из 2
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
© Фото : прокуратура Астраханской области
1 из 2
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
© Фото : прокуратура Астраханской области
2 из 2
В свою очередь, представитель прокуратуры Астраханской области сообщил агентству, что авария с маршруткой произошла в пятницу на улице Софьи Перовской в Астрахани. "На место выехали прокурор города и Кировского района. Обстоятельства выясняются", - сказал он.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьКировский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала