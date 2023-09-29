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На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка - РИА Новости, 29.09.2023
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22:49 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/attraktsion-1899567597.html
На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка
На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка - РИА Новости, 29.09.2023
На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка
Шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе "Властелин небес" в парке Победы в Ставрополе, сообщает управление МЧС... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:49
2023-09-29T22:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 29 сен - РИА Новости. Шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе "Властелин небес" в парке Победы в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. "Город Ставрополь, городской парк "Победы", произошла аварийная остановка аттракциона "Властелин небес". На высоте 35 метров заблокировано 6 человек, из них 1 ребенок (7 лет). Проводятся аварийно-спасательные работы по спуску людей", - информирует ведомство в Telegram-канале. По данным МЧС, ребенка уже спустили. На реагирование от РСЧС задействованы 23 человека и 9 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, ставрополь
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край, Ставрополь
На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка

На аттракционе в Ставрополе шесть человек застряли на высоте 35 метров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 сен - РИА Новости. Шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе "Властелин небес" в парке Победы в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
"Город Ставрополь, городской парк "Победы", произошла аварийная остановка аттракциона "Властелин небес". На высоте 35 метров заблокировано 6 человек, из них 1 ребенок (7 лет). Проводятся аварийно-спасательные работы по спуску людей", - информирует ведомство в Telegram-канале.
По данным МЧС, ребенка уже спустили. На реагирование от РСЧС задействованы 23 человека и 9 единиц техники.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайСтаврополь
 
 
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