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На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка

На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка - РИА Новости, 29.09.2023

На аттракционе в Ставрополе застряли шесть человек, включая ребенка

Шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе "Властелин небес" в парке Победы в Ставрополе, сообщает управление МЧС... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:49

2023-09-29T22:49

2023-09-29T22:49

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 29 сен - РИА Новости. Шесть человек, включая семилетнего ребенка, застряли на высоте 35 метров на аттракционе "Властелин небес" в парке Победы в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. "Город Ставрополь, городской парк "Победы", произошла аварийная остановка аттракциона "Властелин небес". На высоте 35 метров заблокировано 6 человек, из них 1 ребенок (7 лет). Проводятся аварийно-спасательные работы по спуску людей", - информирует ведомство в Telegram-канале. По данным МЧС, ребенка уже спустили. На реагирование от РСЧС задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

ставропольский край

ставрополь

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, ставрополь