https://ria.ru/20230929/ataki-1899478724.html
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ
Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:37
2023-09-29T15:37
2023-09-29T15:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."На краснолиманском направлении вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате грамотных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника. Потери ВСУ за неделю составили составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий", - отмечает МО РФ.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ
МО: ВС России за неделю отбили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении