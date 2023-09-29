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На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ

На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023

На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ

Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:37

2023-09-29T15:37

2023-09-29T15:49

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."На краснолиманском направлении вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате грамотных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника. Потери ВСУ за неделю составили составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий", - отмечает МО РФ.

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика