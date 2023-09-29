Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 29.09.2023 (обновлено: 15:49 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ataki-1899478724.html
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ
Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:37
2023-09-29T15:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."На краснолиманском направлении вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате грамотных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника. Потери ВСУ за неделю составили составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий", - отмечает МО РФ.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Краснолиманском направлении за неделю отразили 12 атак ВСУ

МО: ВС России за неделю отбили 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю отбили 12 атак противника на краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 360 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"На краснолиманском направлении вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В результате грамотных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника. Потери ВСУ за неделю составили составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала