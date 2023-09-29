Рейтинг@Mail.ru
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/artilleriya-1899332864.html
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:05
2023-09-29T05:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_107c192b145fffbf39715199f5a711e9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 106-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Победа и Розовка", - сказал он. В ходе боевых действий противник потерял орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну "Мста-Б", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля, 8 беспилотных летательных аппаратов.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_c8514a92cab433c4647305c53362fa94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР

МО: российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан"
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
"Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 106-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Победа и Розовка", - сказал он.
В ходе боевых действий противник потерял орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну "Мста-Б", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля, 8 беспилотных летательных аппаратов.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала