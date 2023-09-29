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Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:05
2023-09-29T05:05
2023-09-29T05:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 106-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Победа и Розовка", - сказал он. В ходе боевых действий противник потерял орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну "Мста-Б", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля, 8 беспилотных летательных аппаратов.
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донецкая народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
МО: российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
"Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 106-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Победа и Розовка", - сказал он.
В ходе боевых действий противник потерял орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну "Мста-Б", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля, 8 беспилотных летательных аппаратов.