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Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР

Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.09.2023

Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР

Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:05

2023-09-29T05:05

2023-09-29T05:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой (ДНР), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 106-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Победа и Розовка", - сказал он. В ходе боевых действий противник потерял орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну "Мста-Б", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля, 8 беспилотных летательных аппаратов.

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2023

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донецкая народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы рф