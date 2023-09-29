https://ria.ru/20230929/armeniya-1899501213.html

В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна

В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна - РИА Новости, 29.09.2023

В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:41

2023-09-29T16:41

2023-09-29T16:41

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид Манукян. "Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба азербайджанской СГБ. Отмечается, что Манукян, который был "первым замкомандующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики", арестован за "совершённые в Карабахе за террористические преступления". Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанными с терроризмом, незаконным приобретением, хранением и перевозкой огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ, созданием незаконных вооруженных формирований и групп и незаконным пересечением государственной границы Азербайджана.

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азербайджан

армения

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе