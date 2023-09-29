https://ria.ru/20230929/armeniya-1899501213.html
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна - РИА Новости, 29.09.2023
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:41
2023-09-29T16:41
2023-09-29T16:41
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БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид Манукян. "Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба азербайджанской СГБ. Отмечается, что Манукян, который был "первым замкомандующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики", арестован за "совершённые в Карабахе за террористические преступления". Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанными с терроризмом, незаконным приобретением, хранением и перевозкой огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ, созданием незаконных вооруженных формирований и групп и незаконным пересечением государственной границы Азербайджана.
https://ria.ru/20230929/general-1899467090.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна
СГБ Азербайджана сообщила об аресте армянского генерала Манукяна в Карабахе
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид Манукян.
"Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба азербайджанской СГБ. Отмечается, что Манукян, который был "первым замкомандующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики", арестован за "совершённые в Карабахе за террористические преступления".
Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанными с терроризмом, незаконным приобретением, хранением и перевозкой огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ, созданием незаконных вооруженных формирований и групп и незаконным пересечением государственной границы Азербайджана.
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании армянского генерала