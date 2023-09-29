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В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна - РИА Новости, 29.09.2023
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16:41 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/armeniya-1899501213.html
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна - РИА Новости, 29.09.2023
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:41
2023-09-29T16:41
в мире
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид Манукян. "Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба азербайджанской СГБ. Отмечается, что Манукян, который был "первым замкомандующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики", арестован за "совершённые в Карабахе за террористические преступления". Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанными с терроризмом, незаконным приобретением, хранением и перевозкой огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ, созданием незаконных вооруженных формирований и групп и незаконным пересечением государственной границы Азербайджана.
https://ria.ru/20230929/general-1899467090.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку сообщили об аресте армянского генерала Манукяна

СГБ Азербайджана сообщила об аресте армянского генерала Манукяна в Карабахе

© Фото : Служба государственной безопасности АзербайджанаЗадержание экс-замкомандующего силами Нагорного Карабаха Давида Манукяна
Задержание экс-замкомандующего силами Нагорного Карабаха Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Служба государственной безопасности Азербайджана
Задержание экс-замкомандующего силами Нагорного Карабаха Давида Манукяна
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что в Карабахе арестован армянский генерал, военнослужащий вооруженных сил Армении Давид Манукян.
"Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба азербайджанской СГБ. Отмечается, что Манукян, который был "первым замкомандующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики", арестован за "совершённые в Карабахе за террористические преступления".
Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанными с терроризмом, незаконным приобретением, хранением и перевозкой огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ, созданием незаконных вооруженных формирований и групп и незаконным пересечением государственной границы Азербайджана.
Аршавир Гарамян - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании армянского генерала
Вчера, 15:14
 
В миреАзербайджанАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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