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Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой

Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой - РИА Новости, 29.09.2023

Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой

Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:25

2023-09-29T17:25

2023-09-29T17:41

владимир путин

латинская америка

россия

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка"."Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом", - заявил Путин, выступая на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".Глава российского государства отметил, что собравшимся предстоит в ходе тематических сессий и круглых столов обсудить роль парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия России и стран Латинской Америки. "Причем в самых разных областях: в политике, в сфере безопасности, в социально-экономической и гуманитарной областях", - отметил Путин.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника. Как сообщал ранее Володин, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.

https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, латинская америка, россия, вячеслав володин, политика