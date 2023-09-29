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Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой - РИА Новости, 29.09.2023
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой
Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:41
владимир путин
латинская америка
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вячеслав володин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка"."Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом", - заявил Путин, выступая на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".Глава российского государства отметил, что собравшимся предстоит в ходе тематических сессий и круглых столов обсудить роль парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия России и стран Латинской Америки. "Причем в самых разных областях: в политике, в сфере безопасности, в социально-экономической и гуманитарной областях", - отметил Путин.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника. Как сообщал ранее Володин, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, латинская америка, россия, вячеслав володин, политика
Владимир Путин, Латинская Америка, Россия, Вячеслав Володин, Политика
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой
Путин и Володин накануне обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка".
"Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом", - заявил Путин, выступая на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
Глава российского государства отметил, что собравшимся предстоит в ходе тематических сессий и круглых столов обсудить роль парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия России и стран Латинской Америки. "Причем в самых разных областях: в политике, в сфере безопасности, в социально-экономической и гуманитарной областях", - отметил Путин.
Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника. Как сообщал ранее Володин, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
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