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Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой - РИА Новости, 29.09.2023
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17:25 29.09.2023 (обновлено: 17:41 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/amerika-1899513659.html
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой - РИА Новости, 29.09.2023
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой
Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:25
2023-09-29T17:41
владимир путин
латинская америка
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка"."Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом", - заявил Путин, выступая на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".Глава российского государства отметил, что собравшимся предстоит в ходе тематических сессий и круглых столов обсудить роль парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия России и стран Латинской Америки. "Причем в самых разных областях: в политике, в сфере безопасности, в социально-экономической и гуманитарной областях", - отметил Путин.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника. Как сообщал ранее Володин, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
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владимир путин, латинская америка, россия, вячеслав володин, политика
Владимир Путин, Латинская Америка, Россия, Вячеслав Володин, Политика
Путин и Володин обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой

Путин и Володин накануне обсудили парламентскую конференцию с Латинской Америкой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, глава нижней палаты рассказал Путину о международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка".
"Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом", - заявил Путин, выступая на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
Глава российского государства отметил, что собравшимся предстоит в ходе тематических сессий и круглых столов обсудить роль парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия России и стран Латинской Америки. "Причем в самых разных областях: в политике, в сфере безопасности, в социально-экономической и гуманитарной областях", - отметил Путин.
Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника. Как сообщал ранее Володин, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
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Владимир ПутинЛатинская АмерикаРоссияВячеслав ВолодинПолитика
 
 
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