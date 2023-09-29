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Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики - РИА Новости, 29.09.2023
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20:04 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/abkhaziya-1899546732.html
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики - РИА Новости, 29.09.2023
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжанию с 30-летием победы Абхазии в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и Днем... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:04
2023-09-29T20:04
абхазия
россия
грузия
владимир путин
аслан бжания
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СУХУМ, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжанию с 30-летием победы Абхазии в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и Днем независимости республики, сообщает пресс-служба главы республики. В субботу 30 сентября Абхазия отмечает День независимости и 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. "Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия - Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. "Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам. Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", - подчеркивается в тексте. Владимир Путин пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам - мира и процветания.​ Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230821/finpomosch-1891295863.html
https://ria.ru/20230826/podderzhka-1892442102.html
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абхазия, россия, грузия, владимир путин, аслан бжания
Абхазия, Россия, Грузия, Владимир Путин, Аслан Бжания
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики

Путин поздравил Бжанию с Днем независимости Абхазии

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СУХУМ, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжанию с 30-летием победы Абхазии в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и Днем независимости республики, сообщает пресс-служба главы республики.
В субботу 30 сентября Абхазия отмечает День независимости и 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Абхазии назвали сумму российской финпомощи с 2008 года
21 августа, 14:49
"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия - Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства.
"Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам. Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", - подчеркивается в тексте.
Владимир Путин пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам - мира и процветания.​
Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Глава Абхазии поблагодарил Путина за поддержку
26 августа, 20:07
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Люди с флагами Абхазии и Южной Осетии в Сухуми - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
26 августа, 02:02
 
АбхазияРоссияГрузияВладимир ПутинАслан Бжания
 
 
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