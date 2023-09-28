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В Венгрии запрет импорта зерна с Украины сочли верным решением - РИА Новости, 28.09.2023
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16:49 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/zerno-1899244664.html
В Венгрии запрет импорта зерна с Украины сочли верным решением
В Венгрии запрет импорта зерна с Украины сочли верным решением - РИА Новости, 28.09.2023
В Венгрии запрет импорта зерна с Украины сочли верным решением
Правительство Венгрии изучило ситуацию на зерновом рынке после запрета на импорт украинских сельхозпродуктов и считает введенную меру правильной и успешной,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:49
2023-09-28T16:49
венгрия
украина
африка
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
зерновая сделка
в мире
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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии изучило ситуацию на зерновом рынке после запрета на импорт украинских сельхозпродуктов и считает введенную меру правильной и успешной, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Правительство изучило ситуацию после запрета на ввоз украинского зерна. Мы видим, что эта мера была правильной и она работает. Мы по-прежнему не хотим, чтобы венгерский аграрный рынок наводнило дешевое низкокачественное украинское зерно", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, Венгрия по-прежнему разрешает транзит украинских сельхозпродуктов через свою территорию, чтобы они могли попасть "в страны Африки, где голод и лишения", но "не было договора о том, чтобы украинское зерно громило и разрушало аграрные рынки пограничных стран-членов ЕС". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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венгрия, украина, африка, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, зерновая сделка, в мире
Венгрия, Украина, Африка, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Зерновая сделка, В мире
В Венгрии запрет импорта зерна с Украины сочли верным решением

В офисе Орбана назвали запрет импорта зерна с Украины правильным решением

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии изучило ситуацию на зерновом рынке после запрета на импорт украинских сельхозпродуктов и считает введенную меру правильной и успешной, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«
"Правительство изучило ситуацию после запрета на ввоз украинского зерна. Мы видим, что эта мера была правильной и она работает. Мы по-прежнему не хотим, чтобы венгерский аграрный рынок наводнило дешевое низкокачественное украинское зерно", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
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По его словам, Венгрия по-прежнему разрешает транзит украинских сельхозпродуктов через свою территорию, чтобы они могли попасть "в страны Африки, где голод и лишения", но "не было договора о том, чтобы украинское зерно громило и разрушало аграрные рынки пограничных стран-членов ЕС".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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