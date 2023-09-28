https://ria.ru/20230928/zerno-1899163841.html

В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна

В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 28.09.2023

В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна

Более трех миллионов тонн зерна собрали в этом году в Оренбургской области, средняя урожайность – более 14 центнеров с гектара, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:43

2023-09-28T12:43

2023-09-28T12:43

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Более трех миллионов тонн зерна собрали в этом году в Оренбургской области, средняя урожайность – более 14 центнеров с гектара, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер.По сведениям главы области, на 82% уборочных площадей было собрано 3,03 миллиона тонн зерна."Средняя урожайность в этом году – больше 14 центнеров с гектара. Это хороший показатель, учитывая неблагоприятные погодные условия во время посевной", - подчеркнул Паслер.По словам губернатора, на высоких результатах сказывается грамотно выстроенная технология повышения урожайности. Так, количество внесенных в почву минеральных удобрений увеличилось с 34 тысяч тонн в 2019 году до 127 тысяч тонн в 2022 году."На полях сейчас работает 1552 комбайна, значительная часть которых не старше трех лет. Только в этом году хозяйства приобрели 207 зерноуборочных, 31 кормоуборочный комбайн, 425 тракторов и 529 единиц других сельхозмашин почти на восемь миллиардов рублей", - сообщил Паслер.

https://ria.ru/20230822/orenburzhe-1891549248.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер