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В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 28.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/zerno-1899163841.html
В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна
В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 28.09.2023
В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна
Более трех миллионов тонн зерна собрали в этом году в Оренбургской области, средняя урожайность – более 14 центнеров с гектара, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:43
2023-09-28T12:43
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Более трех миллионов тонн зерна собрали в этом году в Оренбургской области, средняя урожайность – более 14 центнеров с гектара, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер.По сведениям главы области, на 82% уборочных площадей было собрано 3,03 миллиона тонн зерна."Средняя урожайность в этом году – больше 14 центнеров с гектара. Это хороший показатель, учитывая неблагоприятные погодные условия во время посевной", - подчеркнул Паслер.По словам губернатора, на высоких результатах сказывается грамотно выстроенная технология повышения урожайности. Так, количество внесенных в почву минеральных удобрений увеличилось с 34 тысяч тонн в 2019 году до 127 тысяч тонн в 2022 году."На полях сейчас работает 1552 комбайна, значительная часть которых не старше трех лет. Только в этом году хозяйства приобрели 207 зерноуборочных, 31 кормоуборочный комбайн, 425 тракторов и 529 единиц других сельхозмашин почти на восемь миллиардов рублей", - сообщил Паслер.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

В Оренбургской области собрано три миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Более трех миллионов тонн зерна собрали в этом году в Оренбургской области, средняя урожайность – более 14 центнеров с гектара, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер.
По сведениям главы области, на 82% уборочных площадей было собрано 3,03 миллиона тонн зерна.
«
"Средняя урожайность в этом году – больше 14 центнеров с гектара. Это хороший показатель, учитывая неблагоприятные погодные условия во время посевной", - подчеркнул Паслер.
По словам губернатора, на высоких результатах сказывается грамотно выстроенная технология повышения урожайности. Так, количество внесенных в почву минеральных удобрений увеличилось с 34 тысяч тонн в 2019 году до 127 тысяч тонн в 2022 году.
"На полях сейчас работает 1552 комбайна, значительная часть которых не старше трех лет. Только в этом году хозяйства приобрели 207 зерноуборочных, 31 кормоуборочный комбайн, 425 тракторов и 529 единиц других сельхозмашин почти на восемь миллиардов рублей", - сообщил Паслер.
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